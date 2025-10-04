Decathlon abre su tercera tienda en Costa Rica; conozca su ubicación y sus nuevos servicios

Decathlon, la cadena de origen francés especializada en la venta y distribución de artículos deportivos, continúa su plan de expansión en Costa Rica con la apertura de su tercera tienda en el país.

La firma, fundada en 1976, es una de las mayores empresas del sector a nivel global, con presencia en 79 países y más de 1.800 tiendas.

LEA MÁS: Fifco bajo la lupa: su desempeño financiero antes del acuerdo con Heineken

La compañía ingresó al mercado costarricense en diciembre de 2024 y desde entonces mantiene un ritmo de crecimiento constante.

Su modelo de negocio se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de equipamiento y ropa para más de 65 disciplinas deportivas, desarrollando y comercializando sus propias marcas especializadas.

Con esta nueva apertura, Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica y el Caribe en contar con tres puntos de venta de la marca.

La nueva tienda de Decathlon está ubicada en el centro comercial Multiplaza Escazú. El local ofrecerá productos para las diferentes disciplinas deportivas.

La nueva tienda en Multiplaza Escazú es la tercera de la marca francesa en Costa Rica. (Foto de la apertura de su sede en City Mall).

“La apertura de esta tercera tienda responde al buen recibimiento que ha tenido Decathlon en Costa Rica. Estamos creciendo de manera sostenida gracias al interés de las personas por el deporte y a nuestra capacidad de ofrecer soluciones accesibles y funcionales para quienes lo practican”, señaló el director Comercial de Decathlon en Centroamérica y El Caribe, Matías Ballesteros, en un comunicado de prensa.

LEA MÁS: Radiografía del mercado regional: analizamos cómo y por qué ha evolucionado el intercambio comercial de Costa Rica con América Central

Como valor agregado, esta nueva tienda contará con servicios técnicos especializados que no estaban disponibles en otros locales. Se habilitará un taller de bicicletas y un área de encordado de raquetas, con el fin de brindar soporte a los deportistas.

El nuevo local en Escazú incluirá servicios técnicos como un taller para bicicletas, un valor agregado para los clientes. (SWP-2203/Decathlon)

Los visitantes podrán encontrar productos de las marcas propias de la cadena y recibir asesoría de personal especializado. La empresa también mantiene sus canales de venta en línea a través de su sitio web decathlon.cr, con opciones de entrega a domicilio o de retiro en tienda.

La compañía también informó que patrocinará la Gran Maratón de Costa Rica de este año, proveyendo los bolsos que formarán parte del kit para los participantes del evento.