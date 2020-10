“Ahora bien, el hecho de que como país no podamos llevar a la práctica una decisión como la de Google, no significa que la pandemia no haya venido a romper una serie de paradigmas a nivel global. Entonces, ¿por qué no es viable para Costa Rica poder implementar el trabajo remoto para un 100% o un porcentaje muy alto del recurso humano de los sectores público y privado? Bueno, primero porque para esto no hay una fórmula general, las tareas teletrabajables dependen de una serie de factores”, advirtió de Mezerville.