Mauricio Robles, profesor de Emprendedurismo e Innovación en Lead University y futurista certificado del Institute for the Future de Silicon Valley, aseguró que ante un aumento en el consumo de productos de limpieza, el objetivo de las personas no necesariamente es limpiar más de lo que hacían antes, sino prevenir el contagio de enfermedades, lo cual se puede lograr con alternativas que ni siquiera son competencia directa de los productos de limpieza y por lo tanto pueden ser aprovechadas por empresas que están en industrias completamente diferentes.