El Novillo Alegre salta a Centroamérica: Gerente general del negocio detalla expansión internacional y futuro en el país

Conversamos con Leandro Aldaburu, gerente general de El Novillo Alegre sobre el anuncio de la llegada a El Salvador. Además, reveló cómo se moverá la cadena de restaurantes en Costa Rica

Por Brandon Flores

El restaurante Novillo Alegre —especializado en cortes de carne al estilo argentino— está próximo a cumplir un cuarto de siglo de operar en Costa Rica. En paralelo, la marca se prepara para inaugurar su primer punto de venta fuera de Costa Rica, específicamente en El Salvador, gracias a una alianza con Grupo Cireba.








