Embajada de Estados Unidos subasta vehículos en Costa Rica: conozca los modelos y cómo participar

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió un proceso de subasta pública de vehículos y equipo en el país, mediante un sistema de pujas digitales que permite a los interesados presentar ofertas económicas por distintos bienes.

Este tipo de remate funciona bajo una lógica competitiva, donde el precio final depende de la cantidad de participantes y del valor que cada uno esté dispuesto a ofrecer. Los activos se colocan en el mercado con montos base y condiciones previamente establecidas.

En este caso, los bienes se venden en su condición actual, lo que implica que cada oferente debe valorar el estado físico antes de participar. La revisión previa se convierte en un paso clave dentro del proceso.

Además del monto ofertado, las personas deben considerar costos adicionales asociados a la legalización de los vehículos, lo que incrementa el valor total de adquisición.

El proceso incluye reglas específicas de pago, plazos definidos y una inspección presencial antes del cierre de las ofertas.

Toyota Land Cruiser Prado 2011

El Toyota Land Cruiser Prado 2011 registra un precio actual de ₡8.500.000 y una oferta mínima de ₡8.700.000, con un total de 14 ofertas activas dentro del sistema.

Este vehículo cuenta con 114.142 kilómetros recorridos, motor diésel de 3.000 cc, cuatro cilindros, tracción 4x4 y capacidad para siete pasajeros. Su placa es CD 13-820.

El reporte técnico señala rayones leves en la carrocería y un golpe visible en el parachoques trasero. Las llantas están en estado regular.

La batería se encuentra en mal estado, mientras que la tapicería interior se reporta en buenas condiciones.

Los gastos adicionales ascienden a aproximadamente ₡1.958.000, incluyendo impuestos de importación, traspaso, timbres, gastos legales y marchamos pendientes.

Toyota Land Cruiser Prado 2011 presenta golpe en el parachoques trasero y desgaste normal en llantas. (Embajada de Estados Unidos/Rematico)

Toyota 4Runner Limited 2010

El Toyota 4Runner Limited 2010 tiene un precio actual de ₡5.200.000 y una oferta mínima de ₡5.400.000, con ocho ofertas registradas.

El modelo presenta 139.371 kilómetros, motor de 4.000 cc, seis cilindros, combustible gasolina, tracción 4x4 y capacidad para siete ocupantes. Su placa es 841589.

Las condiciones incluyen llantas con desgaste regular, rayones en la carrocería y batería en mal estado.

La tapicería se mantiene en buen estado, según el informe técnico disponible.

Los costos adicionales rondan los ₡2.156.000, correspondientes a impuestos, legalización y marchamos acumulados.

Toyota 4Runner Limited 2010 registra alto kilometraje y requiere cambio de batería. (Embajada de Estados Unidos/Rematico)

Nissan Pathfinder 2014

El Nissan Pathfinder 2014 cuenta con un precio actual de ₡2.300.000 y una oferta mínima de ₡2.400.000, acumulando 12 ofertas.

Este vehículo tiene 39.128 kilómetros, motor de 3.500 cc, seis cilindros, gasolina, tracción 4x4 y capacidad para siete pasajeros. Su placa es BHD-131.

El estado físico muestra rayones leves en la carrocería y llantas en condición regular. La batería está en mal estado, mientras que la tapicería se reporta en buenas condiciones.

Los gastos adicionales ascienden a aproximadamente ₡3.373.000, siendo los más altos del conjunto debido a marchamos pendientes.

Nissan Pathfinder 2014 destaca por menor kilometraje, pero presenta batería defectuosa. (Embajada de Estados Unidos/Rematico)

La inspección presencial de los bienes se realizará el viernes 17 de abril de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 m. d., en el parqueo de la Embajada en Pavas.

El cierre de ofertas está previsto para el domingo 20 de abril de 2026. La persona adjudicataria deberá depositar un 5% del monto final dentro de las 24 horas posteriores al cierre.

El pago total deberá completarse a más tardar el viernes 24 de abril de 2026 a las 6:00 p. m.

El registro para participar en la subasta se realiza mediante el siguiente enlace: https://rematico.com/other-items/embajadausa/10