Negocios

Embajada de Estados Unidos subasta vehículos en Costa Rica: conozca los modelos y cómo participar

Tres vehículos todoterreno entran a un sistema de competencia económica con precios base desde los ₡ 2,3 millones

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Por Mathew Chaves

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió un proceso de subasta pública de vehículos y equipo en el país, mediante un sistema de pujas digitales que permite a los interesados presentar ofertas económicas por distintos bienes.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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