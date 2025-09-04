Almacenes El Rey abre más de 350 plazas de trabajo: vea los puestos disponibles y cómo aplicar

Si usted se encuentra en busca de empleo, esta oportunidad le puede interesar: Almacenes El Rey anunció la apertura de más de 350 nuevas plazas laborales disponibles en sus 18 tiendas a nivel nacional.

Con el fin de reclutar personal, la empresa realizará ferias de empleo en Alajuela, Heredia, Cartago y San José durante este mes de septiembre, en tres fechas diferentes.

Principalmente se trata de puestos para cajeros y dependientes, tanto para personas con disponibilidad inmediata como para aquellas que requieran acordar su ingreso en otro momento. Para aplicar no se requiere experiencia previa.

Almacenes El Rey cuenta con 18 locales (Cortesía/Cortesía El rey)

“Sabemos que muchas personas buscan oportunidades reales de empleo formal y estable. Esta es una gran ocasión para quienes desean integrarse a una empresa sólida, con enfoque humano y oportunidades de desarrollo”, señaló Stephanie Vásquez, coordinadora de Talento Humano de Almacenes El Rey, por medio de un comunicado.

Destacó que se trata de una empresa costarricense con más de 28 años de trayectoria, que ofrece estabilidad laboral, opciones de capacitación y descuentos en compras para sus colaboradores.

¿Cómo y dónde?

Las personas interesadas pueden asistir a la feria de empleo que les resulte más cercana y presentarse con su currículum impreso o digital.

A continuación se detallan las fechas, los lugares y horarios:

Lunes 8 de septiembre:

Municipalidad de Cartago, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Almacén El Rey de Escazú, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 6:00 p.m. Municipalidad de Alajuela, en la Casa de la Cultura, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Jueves 11 de septiembre:

Centro de Distribución de El Rey en El Coyol de Alajuela, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Las personas interesadas en asistir en esta fecha recibirán un recorrido por las instalaciones y, ese mismo día, realizarán la entrevista laboral.

Lunes 22 de septiembre:

Municipalidad de Heredia, en el Centro Cultural Omar Dengo, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Quienes no puedan asistir personalmente tienen la opción de enviar su información a través del sitio de reclutamiento https://reclutamiento.almaceneselrey.com, en el apartado de “Cajeros Dependientes 2025”.

“Invitamos a todas las personas interesadas en formar parte de nuestra familia a acercarse, conversar con nosotros y conocer lo que significa trabajar en El Rey. Para quienes no puedan trasladarse a las sedes de feria, también pueden dejar su hoja de vida en el almacén que les quede más cercano”, dijo Vásquez.

En la actualidad, Almacenes El Rey emplea a más de 1300 personas y su personal está capacitado en servicio al cliente.

En octubre de 2024 abrió su local más grande, ubicado en La Lima de Cartago.

