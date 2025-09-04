Empleo Costa Rica

Almacenes El Rey abre más de 350 plazas de trabajo: vea los puestos disponibles y cómo aplicar

La empresa realizará ferias de empleo en varias provincias con el fin de reclutar personal para sus 18 almacenes. Le contamos las fechas y los requisitos para participar.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Si usted se encuentra en busca de empleo, esta oportunidad le puede interesar: Almacenes El Rey anunció la apertura de más de 350 nuevas plazas laborales disponibles en sus 18 tiendas a nivel nacional.








