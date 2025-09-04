La UNA abre 10 vacantes y algunas superan el millón de colones en salario; vea cómo participar

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) anunció la apertura de su convocatoria de concursos externos dirigida a personas interesadas en ocupar diferentes puestos en varias sedes y campus de la institución.

El plazo para participar se extiende del 1.º al 5 de setiembre de este año con hora límite de recepción de ofertas hasta las 5:00 p. m. del último día.

Esta convocatoria incluye plazas en áreas técnicas, académicas y de servicios generales. La experiencia, por su parte, deberá haberse adquirido en los últimos cinco años.

Conserje

Salario global: ¢466.945 Copiado!

Posee plazas disponibles en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

Para participar, las personas interesadas deben contar con título de tercer año de secundaria aprobado, de acuerdo con el perfil del cargo disponible en el sitio web oficial de la institución.

Además, se requiere formación complementaria en áreas específicas, como etiqueta y protocolo, comunicación, salud laboral, así como aseo, higiene y limpieza.

En cuanto a la experiencia, se solicita al menos seis meses comprobables en labores relacionadas con limpieza, orden, aseo, higiene y seguridad sanitaria en instalaciones.

Las jornadas laborales disponibles varían entre 10, 20, 30 y 40 horas semanales con posibilidad de nombramientos interinos desde un mes en adelante.

Relacionista público

Salario global: ¢1.301.805 Copiado!

Bajo la categoría de Profesional Analista en Relaciones Internas y Externas, hay plazas en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

Para concursar se requiere haber completado la educación secundaria con título de bachillerato en educación media, además de contar con una licenciatura universitaria en alguna de las carreras indicadas en el perfil del cargo publicado en el sitio oficial de la institución. Asimismo, es indispensable estar incorporado y activo en el colegio profesional respectivo.

Entre la formación complementaria solicitada se encuentran capacitaciones en etiqueta y protocolo, comunicación e inglés básico, todas respaldadas con certificaciones que indiquen la cantidad de horas de estudio.

En cuanto a la experiencia laboral, el puesto exige al menos dos años en labores directamente relacionadas con la comunicación y las relaciones públicas.

El perfil contempla la asesoría y conducción protocolaria en eventos masivos con dominio de protocolo, etiqueta y anfitrionaje. También se valoran competencias en herramientas como Google Ads, Google Analytics y Meta Ads.

Oficial de seguridad

Salario global: ¢669.755 Copiado!

Esta vacante está dirigida a la Estación de Biología Marina en Puntarenas y se ofrece con jornadas que pueden variar entre 10, 20, 30 o 40 horas semanales, con posibilidad de nombramientos interinos desde un mes en adelante.

Entre los requisitos se encuentra haber concluido la educación secundaria con título de bachillerato en educación media. Además, es necesario contar con licencia de conducir tipo A-2 vigente y con el permiso oficial para la portación de armas de fuego emitido por el Ministerio de Seguridad Pública.

En caso de no contar aún con el permiso de portación, se deberán presentar los requisitos establecidos por el Ministerio los cuales incluyen la aprobación de un curso teórico-práctico para portar armas, el registro de huellas dactilares y un certificado psicológico de idoneidad mental.

La formación complementaria exigida contempla capacitaciones en seguridad, vigilancia y monitoreo, así como en comunicación y salud laboral. A esto se suma una experiencia mínima de seis meses en labores vinculadas.

La institución aclaró que este puesto no contempla pago por concepto de zonaje, pese a ubicarse en la provincia de Puntarenas.

Entre las vacantes disponibles, se encuentra la de oficial de seguridad. (Rafael Pacheco Granados)

Trabajador social

Salario global ¢1.132.005 Copiado!

Para optar por esta plaza en cualquiera de las tres sedes mencionadas se requiere haber concluido la secundaria con título de Bachillerato en Educación Media y contar con una licenciatura universitaria. Además, es indispensable estar incorporado y activo en el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica.

La formación complementaria incluye capacitaciones en áreas relacionadas con desarrollo social, vida estudiantil y ciencias sociales. Asimismo, se demanda una experiencia mínima de dos años en labores afines al puesto.

Entre las funciones destacan la gestión y seguimiento administrativo de becas, beneficios y proyectos, así como la coordinación con distintos usuarios internos y externos para la ejecución de actividades.

Carpintero, albañil y pintor

Salario global: ¢616.175 Copiado!

Para concursar, se requiere haber concluido al menos el tercer año de secundaria y tener formación complementaria en mantenimiento y obras —particularmente en albañilería, ebanistería y carpintería—, así como en salud laboral.

El puesto demanda una experiencia mínima de un año en labores vinculadas a la construcción, instalación, mantenimiento y remodelación de estructuras en áreas de carpintería, albañilería y pintura.

Entre las funciones específicas también se encuentra la elaboración de estructuras en madera y concreto, la atención de solicitudes de pintura según las características de cada superficie, y el cálculo de materiales y presupuestos.

La plaza está disponible en el Campus Sarapiquí y no contempla pago por concepto de zonaje.

Contador

Salario global: ¢646.985 Copiado!

El puesto estará disponible en la Sede Regional Brunca, tanto en el campus de Pérez Zeledón como en el de Coto, y no contempla pago por concepto de zonaje.

Entre los requisitos se encuentra haber concluido la secundaria con título de Bachillerato en Educación Media y contar con un título de técnico medio o certificación de al menos 32 créditos en carreras afines.

La formación complementaria solicitada incluye capacitaciones en áreas como finanzas, ofimática y comunicación. A esto se suma una experiencia mínima de un año en funciones relacionadas.

Asistente académico de Ciencias Físicas en Unidad de Apoyo

Salario global: ¢679.330 Copiado!

Esta plaza está disponible en el Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

Las personas interesadas deben contar con el título de Bachillerato en Educación Media y un diplomado universitario o certificación de entre 60 y 90 créditos en carreras afines.

Dentro de la formación complementaria se incluyen capacitaciones en inglés intermedio, estadística, ofimática y comunicación. Además, se exige una experiencia mínima de un año en labores relacionadas con la instalación, revisión y mantenimiento de equipos de laboratorio de física, así como en la coordinación de procesos de compra de equipo especializado.

Las jornadas de trabajo pueden variar entre 10, 20, 30 o 40 horas semanales con disposición para ser nombrados en períodos interinos de un mes o más.

Operario agrícola

Salario global: ¢480.950 Copiado!

También disponible en las tres sedes anteriores, el puesto requiere como nivel mínimo de formación académica la conclusión de la enseñanza primaria completa. De manera obligatoria, las personas aspirantes deben contar con licencia de conducir tipo B1 vigente.

Entre las capacitaciones complementarias solicitadas se incluyen conocimientos en mantenimiento y obras (albañilería, ebanistería y carpintería), salud laboral, y manejo de agroquímicos. Además, se exige experiencia mínima de seis meses.

El campus en el cual se desempeñará cada colaborador depende de las disposiciones del puesto. (Cortesía UNA)

Técnico en aire acondicionado

Salario global: ¢646.985 Copiado!

El principal requisito académico es el título de Bachillerato en Educación Media y haber concluido un curso o conjunto de cursos que sumen al menos 2.840 horas.

Dentro de la formación se consideran necesarios conocimientos en refrigeración, aire acondicionado y salud laboral. También se requiere experiencia laboral mínima de un año en labores de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, instalación mecánica de condensadores y evaporadores, recarga de gas refrigerante, diagnóstico de averías, uso de herramientas especializadas y lectura de diagramas electromecánicos.

Soporte técnico y redes

Salario global: ¢679.330 Copiado!

El perfil académico requiere título de Bachillerato en Educación Media y un diplomado universitario o certificación de entre 60 y 90 créditos en carreras afines al cargo.

Se solicita formación complementaria en manejo de redes, hardware, software y comunicación. Además, exige experiencia mínima de un año en labores de soporte técnico, mantenimiento de programas y redes, instalación de equipos y cableado, aplicación de pruebas de sistemas operativos; así como desarrollo, operación de sistemas de redes y telecomunicaciones.

Para concursar, debe dirigirse al sitio web de la UNA, completar el formulario del cargo que le interesa en el apartado de “Programa Desarrollo de Recursos Humanos” y enviarlo a la dirección de correo electrónico unarecluta@una.cr.