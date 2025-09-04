Ofertas de empleo

La UNA abre 10 vacantes y algunas superan el millón de colones en salario; vea cómo participar

El plazo para participar vence el 5 de setiembre; estos son todos los puestos y salarios

Por Marcia Solano Miller

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) anunció la apertura de su convocatoria de concursos externos dirigida a personas interesadas en ocupar diferentes puestos en varias sedes y campus de la institución.








