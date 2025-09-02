Empleo Costa Rica

CNE ofrece plazas con salarios de hasta ₡1,4 millones: así puede aplicar

La Comisión Nacional de Emergencias abrió cuatro concursos de reclutamiento bajo régimen de excepción. Las contrataciones son a tiempo definido y ofrecen salarios globales que van de ₡546.000 a ₡1,4 millones.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció la apertura de varias plazas temporales para reforzar su Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, en el marco de la atención a los Decretos de Emergencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CNE empleosempleos Costa RicaCNE
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.