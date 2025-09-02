CNE ofrece plazas con salarios de hasta ₡1,4 millones: así puede aplicar

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció la apertura de varias plazas temporales para reforzar su Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, en el marco de la atención a los Decretos de Emergencia.

En este sentido, se trata de un proceso de reclutamiento y selección bajo régimen de excepción, que permitirá sumar personal en labores administrativas, técnicas y profesionales vinculadas con la gestión de riesgos y los proyectos de reconstrucción en diferentes regiones del país.



Asimismo, el periodo de inscripción estará habilitado del 1.º al 3 de setiembre de 2025, hasta las 11:59 p. m., a través del sitio oficial www.cne.go.cr/reclutamiento.

Plazas disponibles

En primer lugar, se encuentra la opción de Asistente Técnico Administrativo, homologada a Técnico de Servicio Civil 2. Está dirigida a personas con bachillerato en Educación Media y un título de Técnico o Técnico Medio en áreas como administración, contabilidad, recursos humanos o ingeniería industrial.

Además, se valoran dos años de experiencia en labores administrativas y dominio de paquetes de cómputo y gestión documental. El salario global es de ₡546.790.



Por otra parte, está disponible la plaza de Profesional Asistente Administrativo, homologada a Profesional de Servicio Civil 1A. Para este puesto se requiere bachillerato en Educación Media o bachillerato universitario en Administración de Negocios, Mercadeo, Ventas u otras áreas afines. Asimismo, se recomienda contar con al menos dos años de experiencia en labores similares. El salario global asciende a ₡1.004.478.



A esto se suma la vacante de Profesional en Administración de Proyectos, homologada a Profesional de Servicio Civil 3. Se trata de un puesto con un salario global de ₡1.494.044, orientado a personas con formación universitaria en ciencias sociales, ingeniería civil, ingeniería industrial, administración de empresas o áreas afines. Incluso, también son aceptadas licenciaturas y maestrías en Gerencia de Proyectos. En cuanto a la experiencia, se solicitan cinco años en labores profesionales relacionadas con la especialidad y al menos dos años en coordinación de equipos de trabajo.



Finalmente, la CNE busca un Profesional en Ingeniería Civil, homologado a Profesional de Servicio Civil 3. Este puesto está dirigido a personas con formación universitaria en Ingeniería Civil y al menos cinco años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad. Además, es indispensable contar con licencia de conducir B1. El salario global es de ₡1.494.044.



Condiciones generales

En cuanto a las condiciones de contratación, todas las plazas se realizan bajo la figura de tiempo definido por régimen de excepción. La jornada laboral será de lunes a viernes, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

De igual manera, la CNE solicita disponibilidad inmediata, así como la disposición para trasladarse a cualquier parte del país, incluso fuera del horario laboral, en caso de ser necesario.

Finalmente, para que la postulación sea considerada, es indispensable adjuntar certificaciones y atestados académicos. Únicamente se revisarán los currículos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos.