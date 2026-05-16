Empleo Costa Rica

Empleo público: Banco de Costa Rica abrió nuevas plazas con salarios de hasta ¢2 millones

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Por Mathew Chaves

El Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias mantienen abiertos varios procesos de contratación para puestos de empleo público.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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