Empleo público: Banco de Costa Rica abrió nuevas plazas con salarios de hasta ¢2 millones

El Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias mantienen abiertos varios procesos de contratación para puestos de empleo público.

Las publicaciones aparecieron durante mayo de 2026 y contemplan plazas en San José con salarios que oscilan entre ₡1 millón y ₡2 millones, dependiendo del cargo y el nivel de experiencia solicitado.

Las vacantes incluyen puestos en desarrollo de aplicaciones, infraestructura tecnológica, control de calidad y análisis de riesgos financieros dentro de operaciones vinculadas al sector bancario.

Los concursos también solicitan conocimientos especializados en programación, bases de datos, metodologías ágiles, plataformas tecnológicas y evaluación de riesgos de inversión.

Las posiciones publicadas corresponden tanto al BCR como a la subsidiaria Banprocesa S.R.L., enfocada en servicios tecnológicos y soluciones digitales.

Vacantes disponibles

Técnico(a) de desarrollo de software Java

La subsidiaria Banprocesa busca un profesional en Ciencias de la Informática para desarrollar programas tecnológicos, automatizar aplicaciones y atender incidentes asociados con plataformas digitales. El salario ofrecido oscila entre ₡1 millón y ₡1,5 millones.

La vacante es en San José, bajo modalidad de contrato indefinido. El puesto solicita bachillerato y más de dos años de experiencia en desarrollo de software con lenguaje Java.

Entre los requisitos técnicos aparecen conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, SQL, APIs REST, microservicios, Git, Linux y manejo de herramientas como VS Code, Eclipse, NetBeans, SQL Developer y TOAD.

Las vacantes fueron publicadas por el BCR y sus subsidiarias durante mayo. (Alonso Tenorio)

Especialista en riesgos financieros

BCR SAFI mantiene abierto un proceso para contratar un especialista encargado de identificar, medir y monitorear riesgos financieros asociados con fondos de inversión administrados por la subsidiaria.

La plaza ofrece un salario entre ₡1 millón y ₡1,5 millones. El puesto es en San José, con contrato indefinido y requisito mínimo de licenciatura o bachillerato con maestría.

La entidad solicita profesionales en Ciencias Económicas, Estadística o Ciencias Actuariales. También exige al menos dos años de experiencia profesional en análisis financiero o gestión de riesgos.

Entre las funciones figura el monitoreo del entorno financiero y la recomendación de límites de riesgo alineados con tendencias del mercado y políticas internas de inversión.

Técnico en aseguramiento de la calidad

Banprocesa también abrió una vacante para ejecutar pruebas de aplicaciones tecnológicas y reducir riesgos de fallas dentro de ambientes de producción relacionados con soluciones digitales.

La plaza ofrece un salario bruto de ₡1,3 millones. El contrato es indefinido y el puesto requiere bachillerato junto con más de dos años de experiencia en certificación de calidad de aplicaciones.

La subsidiaria solicita conocimientos en análisis de pruebas, metodologías ágiles, bases de datos y desarrollo de aplicaciones en tecnologías como .NET, Java o plataformas móviles.

Ingeniero en infraestructura de seguridad TI

El BCR busca profesionales para fortalecer la infraestructura de seguridad tecnológica dentro de la Unidad de Infraestructura de Telecomunicaciones.

La plaza mantiene un salario entre ₡1 millón y ₡1,5 millones. El puesto se ubica en San José y solicita licenciatura o bachillerato con maestría o certificaciones técnicas vigentes.

La entidad requiere experiencia mínima de dos años en puestos profesionales o más de tres años en funciones técnicas vinculadas con ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructura tecnológica.

Entre las certificaciones recomendadas aparecen Cisco CCNA, Microsoft 365 Fundamentals e ISC2 Cybersecurity Certified, además de credenciales especializadas en plataformas de seguridad.

Desarrollador(a) de software Java

Banprocesa publicó además una vacante para desarrollador(a) de software Java con salario entre ₡1,5 millones y ₡2 millones, el rango más alto entre las plazas divulgadas.

La posición requiere licenciatura o bachillerato con maestría o certificaciones afines. También exige entre dos y tres años de experiencia en desarrollo de aplicaciones y automatización tecnológica.

El puesto contempla funciones relacionadas con plataformas digitales, atención de incidentes y desarrollo de programas tecnológicos alineados con necesidades operativas del negocio bancario.

Entre las competencias solicitadas figuran programación en Java, manejo de SQL, control de versiones con Git, APIs REST, Linux, microservicios y metodologías ágiles de desarrollo.

Para participar, usted debe ir al enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/ofertas-laborales/c-1-1-5-millones/c-1-5-2-millones. Seleccionar el puesto vacante de interés, leer los términos, presionar el botón “Aplicara a anuncio”, iniciar sesión o registrarse y llenar los datos previos.