Librería Internacional ofrece empleos en Costa Rica; conozca los requisitos para postularse

Librería Internacional habilitó una convocatoria externa con el propósito de recibir ofertas de servicios para plazas específicas en su estructura de Costa Rica. El proceso de selección es coordinado por la firma consultora PwC.

Actualmente, la empresa cuenta con sucursales en Alajuela, Cartago, Heredia, San José y diversos centros comerciales regionales. Sus tiendas operan en complejos como Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, Paseo de las Flores, Oxígeno, Lincoln Plaza y Paseo Metrópoli.

La oferta comercial de la firma abarca una variedad de libros de interés general. El inventario incluye novedades de literatura juvenil, cocina, bolsillo, desarrollo profesional, autoayuda y obras de alta demanda entre los lectores.

Tienda de la Librería Internacional en el edificio Lehmann. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Gerente de Mercadeo

La persona seleccionada en este puesto asumirá el diseño y la ejecución de la estrategia integral de mercadeo corporativo. La labor exige la planificación del calendario anual alineado a los objetivos comerciales en canales de detalle, mayoreo y comercio electrónico.

El cargo demanda definir y gestionar la estrategia digital en redes sociales y plataformas de interacción con los clientes. El objetivo del puesto se enfoca en asegurar el cumplimiento de las metas de conversión, fidelización y posicionamiento de la marca.

La jefatura del área requiere dirigir el desarrollo de campañas publicitarias en medios tradicionales y entornos digitales. Esta función garantiza la coherencia de la marca, una adecuada segmentación del público y la generación de métricas cuantificables.

El perfil del puesto exige controlar el presupuesto de la división y optimizar la inversión mediante el análisis de indicadores. La persona liderará al equipo de trabajo, coordinará alianzas estratégicas y presentará informes de rendimiento a la alta dirección.

Los requisitos académicos solicitan licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo o una carrera afín. Se pide un mínimo de siete años de experiencia en posiciones gerenciales relacionadas, preferiblemente en firmas de comercio al por menor.

A nivel de competencias técnicas, el puesto demanda el dominio de herramientas digitales como Meta Ads y Google Ads. Además, se califica el manejo avanzado del idioma inglés, de paquetes de Microsoft Office y experiencia en análisis de retorno de inversión.

Gerente de Compras

La posición directiva de compras tiene como responsabilidad principal asegurar el funcionamiento integral de la cadena de suministro. La labor abarca desde la adquisición de bienes hasta su entrega efectiva en los diferentes canales de venta de la empresa.

La jefatura tiene la tarea de diseñar estrategias operativas orientadas a la optimización de costos en la cadena logística. Esto se realiza mediante el análisis continuo de procesos internos y la toma de decisiones basadas en datos comerciales de la operación.

El perfil del cargo exige liderar los equipos de compras, logística, centros de distribución e inventarios de la compañía. El director debe promover una cultura de alto desempeño alineada con el cumplimiento de las políticas institucionales de la firma.

El puesto requiere supervisar la gestión logística nacional e internacional, incluyendo importaciones y exportaciones. El encargado velará por la correcta ejecución de los presupuestos, control de calidad y la atención de reclamos con proveedores globales.

Los aspirantes deben contar con licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Comercio Internacional o una carrera afín. Se solicita demostrar al menos cinco años de experiencia en puestos similares dentro de organizaciones comerciales.

Los atestados técnicos exigen destreza en negociación estratégica, control de inventarios y gestión de centros de distribución. El perfil demanda el dominio avanzado del inglés, manejo de sistemas de oficina y disponibilidad para movilizarse en el país.

Librería Internacional busca a dos gerentes. (Rafael Pacheco Granados)

Las personas interesadas en postularse para alguna de las dos vacantes deben enviar su currículo al correo electrónico iam_cv_interamericas@pwc.com. El trámite debe realizarse indicando la plaza deseada en el asunto del mensaje.

La estructura del encabezado para el correo electrónico debe redactarse estrictamente de la siguiente manera: Gerente de Mercadeo - Librería Internacional o bien Gerente de Compras - Librería Internacional.