Empleo Costa Rica

Librería Internacional ofrece empleos en Costa Rica; conozca los requisitos para postularse

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Por Mathew Chaves

Librería Internacional habilitó una convocatoria externa con el propósito de recibir ofertas de servicios para plazas específicas en su estructura de Costa Rica. El proceso de selección es coordinado por la firma consultora PwC.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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