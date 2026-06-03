Empleo Costa Rica

Puesto de empleo público pagará más de ₡2 millones mensuales; estas son las condiciones

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) abrieron un proceso de selección para ocupar una plaza profesional vinculada a innovación financiera dentro de la estructura del sistema de supervisión nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Conassifempleoinnovación financieraBCCRsalario
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.