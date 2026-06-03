Puesto de empleo público pagará más de ₡2 millones mensuales; estas son las condiciones

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) abrieron un proceso de selección para ocupar una plaza profesional vinculada a innovación financiera dentro de la estructura del sistema de supervisión nacional.

La convocatoria se integra al Centro de Innovación Financiera (CIF), unidad encargada de coordinar el análisis técnico de tecnologías aplicadas al sistema financiero y de facilitar la articulación entre reguladores y entidades del sector.

El proceso establece una contratación discrecional por un periodo de hasta cinco años, con posibilidad de prórroga según evaluación institucional y necesidades del sistema financiero costarricense.

La plaza se ubica en San José, Edificio Tournón, sede del Conassif. La jornada laboral se desarrolla de lunes a viernes entre 9:00 a. m. y 5:00 p. m.

El salario global asignado para tiempo completo asciende a ₡2.210.428 mensuales, según la escala oficial del puesto dentro de la estructura del Banco Central.

El Centro de Innovación Financiera sirve como punto de intercambio entre supervisores, entidades reguladas y empresas que desarrollan nuevos productos o servicios para el sector. ( - /Freepik)

Funciones, perfil profesional y requisitos

La persona seleccionada coordinará actividades del CIF y articula procesos entre el Conassif, el BCCR y las superintendencias del sistema financiero nacional.

El puesto incluye análisis de tecnologías financieras, revisión de tendencias en innovación, identificación de riesgos regulatorios y elaboración de criterios técnicos para apoyo a la supervisión.

También participa en la coordinación de proyectos sobre sistemas de pago, finanzas digitales, datos y adopción de tecnologías emergentes dentro del sistema financiero costarricense.

El perfil exige licenciatura o combinación de bachillerato y maestría en áreas como Economía, Derecho, Administración, Ingeniería, Computación o carreras afines.

Se requiere incorporación activa y al día en el colegio profesional correspondiente según el área de formación del postulante.

La experiencia mínima solicitada incluye seis años de ejercicio profesional en áreas vinculadas al perfil del puesto.

Se deben acreditar dos años de supervisión de personal profesional en entornos institucionales o corporativos.

Además, se requieren cuatro años de experiencia en al menos dos áreas entre regulación financiera, análisis económico, supervisión de entidades o gestión de proyectos tecnológicos.

También se solicita experiencia en innovación financiera, sistemas de pago, investigación aplicada o articulación entre sector público y privado.

El idioma inglés se exige con certificación de Grado 4 (avanzado) en expresión oral y escritura según escala del BCCR.

La certificación debe tener una vigencia máxima de un año y provenir de instituciones reconocidas oficialmente.

Proceso de postulación

Las personas interesadas deben completar una declaración jurada obligatoria que incluye información sobre vínculos familiares, conflictos de interés y antecedentes laborales en el sector público.

El documento también solicita declarar participación en programas de movilidad laboral voluntaria en los últimos siete años.

La firma se realiza bajo fe de juramento y su falsedad puede generar consecuencias legales según normativa penal vigente en Costa Rica.

La postulación exige enviar un único archivo PDF al correo oficial: postulantesinnovacionconassif@conassif.fi.cr.

El archivo debe incluir currículo, cédula, títulos, constancia de colegiatura, certificación de inglés y declaración jurada completa.

De forma paralela, la persona postulante debe registrarse en la bolsa de empleo del Banco Central de Costa Rica: https://bolsadeempleo.bccr.fi.cr/spa/#/

El sistema valida únicamente postulaciones completas y registradas en ambos canales.

El cierre del proceso se fija para el domingo 7 de junio de 2026 a las 11:59 p. m. Posterior a esa hora, el sistema rechaza automáticamente cualquier envío o actualización.