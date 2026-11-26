La firma costarricense Alimentos Prosalud —dueña de las marcas Sardimar, Tesoro del Mar y Tonnino— anunció la adquisición de la compañía Geomar de Chile, con presencia comercial en Sudamérica, Europa y Asia.

“Concretamos la adquisición de Geomar Seafood, una compañía chilena con una sólida trayectoria internacional, y damos uno de los pasos más importantes de nuestro plan de expansión”, indicó APS Alimentos Pro Salud en LinkedIn este jueves 26 de noviembre.

Y agregó: “Con esta operación incorporamos una planta productiva en Chile, las marcas Geomar y Cole’s, nuevas capacidades industriales y un equipo con una enorme experiencia en la industria de productos del mar”.

En su publicación, la firma costarricense explicó que Chile tiene una de las costas más extensas del mundo y una industria pesquera y acuícola reconocida internacionalmente. Desde allí, el propósito es desarrollar nuevas categorías, especialmente salmón, trucha y mariscos para fortalecer la presencia en Estados Unidos, donde lideraría el segmento de atún gourmet con Tonnino.

Planta de Geomar en Chile, ahora parte de Alimentos Pro Salud (Geomar/Geomar)

La adquisición va acompañada de una inversión proyectada de más de $60 millones para los próximos cinco años y forma parte de su plan para crecer un 50% hacia 2029.

Con Geomar y Cole’s, el portafolio de APS supera los 830 productos, al tiempo que amplía su presencia comercial en 26 mercados.

“Hace más de 50 años comenzamos nuestra historia en Puntarenas, Costa Rica. Hoy seguimos creciendo con nuevas operaciones, nuevas marcas y una ambición que nos lleva cada vez más lejos”, agregó la publicación.

Con esta operación, APS Alimentos Prosalud incorpora una planta industrial en Chile, con acceso a salmón, trucha y mariscos, tecnología (formatos de empaque y experiencia fabricando para grandes marcas internacionales), dos nuevas marcas (Geomar y Cole’s, esta última con más de 20 años en Estados Unidos) y presencia en 10 nuevos países y 30 nuevos productos en 8 categorías.

La compra forma parte de un plan estratégico que proyecta crecer 50% hacia 2029.

“Durante años demostramos que desde Costa Rica se pueden construir marcas capaces de competir en los mercados más exigentes. Ahora vamos más allá del atún. Geomar nos da capacidades, conocimiento y marcas para crecer en nuevas categorías, con una meta clara: ser la compañía líder en pescados y mariscos gourmet y premium en Estados Unidos”, afirmó Rodrigo Larios, CEO de APS Alimentos Prosalud.

Rodrigo Larios, CEO de Alimentos Prosalud (camisa blanca), y Javier Donoso, fundador de Geomar (camisa azul). (Geomar/Geomar)

El equipo de colaboradores de Geomar se integra a APS Alimentos Pro Salud, según el comunicado emitido. (Geomar/Geomar)

De Puntarenas al mundo

APS Alimentos Prosalud, especializada en productos del mar, nació hace más de cinco décadas en Puntarenas.

Cuenta con más de 1.600 colaboradores, 11 marcas propias, exportaciones a más de 13 países y productos presentes en más de 25.000 tiendas. Es una de las 100 empresas más influyentes en Costa Rica, según el Brand Influence Index presentado por Shift Latam este 25 de noviembre en el evento RED506, organizado por El Financiero.

Ingresó al mercado de EE. UU. con la marca Tonnino en el segmento de atún gourmet, lo que le permitió posicionarse en este mercado estratégico.

Geomar, según un comunicado de prensa de la compañía, es el paso para llevar esa experiencia a nuevas categorías, en un momento en que los consumidores buscan proteínas de calidad y alimentos con beneficios nutricionales.

“Chile es el lugar para hacerlo. Su extensa costa y su industria de salmón, trucha y mariscos le dan a APS Alimentos Prosalud abastecimiento y espacio para ampliar su oferta”, se indica.

En el comunicado se agrega que Geomar desarrolla productos especializados y fabrica para grandes compañías internacionales, experiencia que complementa la operación actual de APS Alimentos Prosalud y abre espacio para innovar en productos y empaques.

La compra también fortalece el modelo de casa de marcas de APS Alimentos Prosalud. A Geomar y Cole’s, esta última nacida en Estados Unidos, se suman a Sardimar, Tonnino y Tesoro del Mar, entre otras.

Los colaboradores de Geomar se integran a APS y la operación chilena pasa a llamarse APS Alimentos Prosalud Chile.