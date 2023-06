Estas son las mejores 50 aerolíneas del mundo. ¿Ha volado en alguna?

Las aerolíneas volaron su peor tormenta durante la pandemia. Los cierres de fronteras y los estrictos controles sanitarios de movilización los obligaron a dejar sus aviones en pista, lo peor que le puede pasar a un negocio que depende de que sus vehículos se mantengan en el aire.

A raíz de este trago amargo, algunas quebraron y otras que sobrevivieron tuvieron que reestructurar su negocio para volverlo a ser rentable y los que sufrieron por estos cambios fueron los pasajeros.

Menos comida a bordo, asientos más pequeños y estrechos, así como los multicobros por tipos de equipaje.

No obstante, hay algunas que todavía destacan de cara al cliente y según la firma especializada en el negocio aéreo, SkyTrax. Llama la atención que en su mayoría se trata de líneas asiáticas y de Medio Oriente.

SkyTrax otorga desde 1999 los World Airline Awards o popularmente conocidos en la industria como “los Oscar de la industria aeronáutica” y se basan en encuestas que realizan a más de 20 millones de viajeros de todo el mundo en donde indican el grado de satisfacción que obtuvieron con las aerolíneas.

En estos resultados no hay tarifas de participación, no se cobra a las aerolíneas por asistir al evento de premios y no se aplican cargos por el uso de los logotipos y resultados de los premios por parte de las aerolíneas ganadoras, con el objetivo de evidenciar mayor transparencia y objetividad, según explica SkyTrax en su sitio web.

Para el 2022 estas fueron las mejores 50 aerolíneas del mundo:

Qatar Airways tiene siete años de ser reconocida como la mejor del mundo. La firma que le otorgó los premios destaca que la aerolínea está certificada como cinco estrellas por la calidad de su aeropuerto, el servicio de personal y productos a bordo.

La línea cuenta con una flota de 200 aviones con una edad promedio de alrededor de cino años y sirve a más de 150 destinos clave de negocios y ocio en todo el mundo. Qatar vuela a Australia, Asia, Europa, Medio Oriente, África, América del Norte y América del Sur.

La calificación del producto incluye asientos, comodidades, alimentos, bebidas, limpieza, así como la atención del personal tanto en cabina como en el aeropuerto.

En segundo puesto se ubica Singapore Airlines cuyo éxito fue impulsado por su dedicación al servicio al cliente. En todas las clases de servicio se ofrecen comidas gourmet creadas por un panel de chefs de renombre internacional, y todos los clientes pueden disfrutar del sistema de entretenimiento a bordo de última generación.

Singapore Airlines opera una flota de más de 180 aviones, con una red combinada de pasajeros que abarca más de 110 destinos.

En el caso de Emirates cuyo centro operativo está en Dubái, opera 262 modernos aviones que viajan a 152 destinos. En 2020, esta fue la aerolínea más grande.

El cuarto puesto es ocupado por ANA All Nippon Airways la cual se fundó en 1952 con dos helicópteros y se ha convertido en la aerolínea más grande de Japón, así como en una de las aerolíneas más importantes de Asia que opera 82 rutas internacionales y 118 rutas nacionales.

En el top 5 también está Qantas Airways, registrada originalmente como Queensland and Northern Territory Aerial Services Limited, y es considerada como una de las principales aerolíneas de larga distancia del mundo y una de las marcas más sólidas de Australia.

El negocio principal del Grupo Qantas es el transporte de clientes utilizando dos marcas de aerolíneas complementarias: Qantas y Jetstar. Las aerolíneas operan servicios regionales, domésticos e internacionales.

¿Por qué el listado lo dominan las aerolíneas asiáticas y de Medio Oriente? Copiado!

La atención a bordo, el servicio, el entretenimiento, las salas de espera, la comodidad y las comidas son los factores principales que hacen destacar a estas aerolíneas con respecto a las norteamericanas, europeas y latinas.

En general tienen en común estos aspectos:

Cultura de servicio: En muchas culturas asiáticas y de Oriente Medio, existe una fuerte tradición de hospitalidad y servicio al cliente. Estas aerolíneas se esfuerzan por brindar un trato amable y respetuoso a sus pasajeros, lo que contribuye a una mejor experiencia de cara al cliente.

Innovación y tecnología: Las aerolíneas de esta región han invertido significativamente en tecnología y servicios innovadores para mejorar la experiencia. Esto incluye cabinas espaciosas, asientos cómodos, sistemas de entretenimiento de última generación, wifi a bordo y opciones gastronómicas de alta calidad.

Flotas modernas: Estas aerolíneas suelen tener flotas modernas con aviones nuevos y bien mantenidos, lo que se traduce en mayor comodidad para los pasajeros.

Enfoque en detalles: Estas aerolíneas prestan atención a los detalles y se esfuerzan por brindar un servicio personalizado. Desde la bienvenida a bordo hasta los pequeños gestos de cortesía, buscan superar las expectativas de sus pasajeros.

Aeropuertos: Otro factor que influye en la experiencia del pasajero son los aeropuertos, y precisamente muchos de ellos que están en Asia y Oriente Medio son reconocidos por su diseño arquitectónico innovador y la especial atención a los detalles estéticos, lo que crea un ambiente aún más placentero para los viajeros.

En lo que respecta a las aerolíneas de la región, LATAM ocupa el puesto 47, Copa Airlines el 87 y Avianca el 94.