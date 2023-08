Estos son los 10 restaurantes mejor calificados de Manuel Antonio, Puerto Viejo, La Fortuna y Monteverde en TripAdvisor

Manuel Antonio, Puerto Viejo, La Fortuna y Monteverde son cuatro de los puntos más calientes del turismo en Costa Rica. Sus playas, sus bosques o parques nacionales atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales al año; sin embargo, otro incentivo es su amplia oferta gastronómica.

El portal TripAdvisor registra más de 700 restaurantes en esas zonas. De ellos, 276 se ubican en Monteverde, 231 en La Fortuna, 144 en Puerto Viejo y 88 en las inmediaciones del Parque Nacional Manuel Antonio.

Las opciones son variadas. En estos locales se ofrece desde comida típica, comida rápida y opciones de cocina internacional (italiana, mexicana, india y china, entre muchas otras).

Pero, ¿cuáles son las ofertas mejor evaluadas por los usuarios de TripaAdvisor? EF revisó el top-10 de opciones en cada una de esas regiones y estos son los restaurantes más recomendados que, además, cuentan con el sello de Travellers’ Choice. Esta es una distinción que otorga la plataforma digital anualmente a los mejores destinos, hoteles, restaurantes y actividades, con base en las opiniones y puntuaciones de los viajeros que utilizaron su aplicación durante los últimos 12 meses.

Uno de los restaurantes mejor evaluados de Monteverde incluso fue incluido en la lista de Best of the Best que publica TripAdvisor cada año, en 2022. Esta insignia va aún más allá del Travellers’ Choice y distingue por su calidad a solo un 1% de los 8.000.000 de anuncios de su herramienta digital.

Manuel Antonio Copiado!

1. Manuel Antonio Falafel Bar

Tipo de comida: mediterránea, saludable y street food.

Calificación: 5/5 (4.096 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢2.691 - ¢6.459.

Manuel Antonio Falafel Bar con su menú de falafel y ensalada. Foto: Tripadvisor.

2. Love Indian Cuisine Manuel Antonio

Tipo de comida: india.

Calificación: 5/5 (448 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

3. Ape Eclectic Social Bar

Tipo de comida: vinoteca, pub, sudamericana y bar.

Calificación: 5/5 (266 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢1.615 - ¢8.073.

4. Shana Restaurante

Tipo de comida: italiana, pizza, internacional, mediterránea, costarricense, mariscos, centroamericana.

Calificación: 5/5 (1.200 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢5.382 - ¢26.911.

5. Claro Que Si Seafood Restaurant

Tipo de comida: latina, mariscos, centroamericana, costarricense, internacional.

Calificación: 4,5/5 (1.178 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢2.691 - ¢13.455.

6. Karolas Restaurant

Tipo de comida: mariscos, centroamericana, costarricense e internacional.

Calificación: 4,5/5 (470 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢4.844 - ¢53.283.

7. Marlin Restaurant

Tipo de comida: latina, marisco, centroamericana, costarricense y bar.

Calificación: 4,5/5 (1.389 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢4.844 - ¢16.146.

8. Rico Tico Jungle Grill

Tipo de comida: latina, costarricense, contemporánea y bar.

Calificación: 4,5/5 (1.434 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢4.306 - ¢10.764.

9. La Luna Restaurant

Tipo de comida: caribeña, marisco, costarricense, internacional.

Calificación: 4,5/5 (opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢5.382 - ¢26.911.

10. El Arado Restaurant

Tipo de comida: marisco, latina, fusión, centroamericana, costarricense.

Calificación: 5/5 (1.049 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

Puerto Viejo Copiado!

1. Café Rico

Tipo de comida: café, saludable, costarricense, americana, caribeña.

Calificación: 5/5 (1.054 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢1.615 - ¢5.382.

El restaurante Café Rico se ubica en Puerto Viejo, Limón, y es el mejor calificado de TripAdvisor. Foto: Tripadvisor.

2. Port Vell

Tipo de comida: internacional, saludable, costarricense.

Calificación: 5/5 (222 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢3.229 - ¢5.920.

3. Soulsurfer

Tipo de comida: americana, y bar.

Calificación: 5/5 (190 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢1.600 - ¢7.600.

4. Como en la Gloria

Tipo de comida: mediterránea, mariscos, europea, española.

Calificación: 5/5 (210 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

5. Todo es Posible

Tipo de comida: de varias regiones de Italia y mediterránea.

Calificación: 4,5/5 (403 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

6. Como en mi Casa Art Café

Tipo de comida: café, saludable.

Calificación: 5/5 (463 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

7. Bamboocha

Tipo de comida: pizzas, italiana, caribeña, mariscos y mediterránea.

Calificación: 4,5/5 (379 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢2.153 - ¢9.688.

8. El Sol del Caribe

Tipo de comida: caribeña, marisco, costarricense.

Calificación: 4,5/5 (298 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

9. El Refugio Grill

Tipo de comida: café y asada.

Calificación: 4,5/5 (opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢2.691 - ¢13.455.

10. De Gustibus Bakery

Tipo de comida: italiana, europea y café.

Calificación: 4,5/5 (686 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

La Fortuna Copiado!

1. Restaurante Tiquicia

Tipo de comida: latina y costarricense.

Calificación: 5/5 (1.527 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢1.615 - ¢16.146.

Restaurante Tiquicia está en La Fortuna de San Carlos y cuenta con 1.527 opiniones en Tripadvisor. Foto: Tripadvisor.

2. Jalapas Restaurant

Tipo de comida: internacional y costarricense.

Calificación: 5/5 (143 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢2.153 - ¢10.764.

3. Chifa La Familia Feliz

Tipo de comida: china, peruana, latina, asiática, saludable, centroamericana.

Calificación: 5/5 (1.519 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢5.382 - ¢10.764.

4. Restaurante Travesía

Tipo de comida: internacional, centroamericana y latina.

Calificación: 5/5 (148 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

5. Tierra Mia

Tipo de comida: latina, centroamericana, costarricense, asador.

Calificación: 5/5 (1.085 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢2.691 - ¢8.611.

6. Jardín De Frida

Tipo de comida: costarricense, latina, española y asador.

Calificación: 5/5 (123 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢3.000 - ¢20.997.

7. D’mi Tierra. Comida típica

Tipo de comida: costarricense, caribeña, española, hawaiana y fusión.

Calificación: 5/5 (105 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢5.382 - ¢13.455.

8. Casa Fortuna Restaurante Familiar

Tipo de comida: latina y costarricense.

Calificación: 5/5 (197 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢1.615 - ¢26.911.

9. Chipotle’s

Tipo de comida: mexicana, latina, saludable y fusión.

Calificación: 5/5 (401 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

10. Restaurante Don Rufino

Tipo de comida: latina, centroamericana, costarricense.

Calificación: 4,5/5 (2.940 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢3.229 - ¢34.984.

Monteverde Copiado!

1. Monteverde Brewing Company

Tipo de comida: Pub con cerveza artesanal.

Calificación: 5/5 (113 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

Hamburguesa Vegetariana con aros de cebolla, tomate, hojas mixtas, pepinillos y mayonesa de la casa de Monteverde Brewing Company. Foto: Tripadvisor.

2. El Sapo Restaurant & Bar

Tipo de comida: costarricense, asador y pub.

Calificación: 5/5 (376 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢10.764 - ¢21.529.

3. San Lucas Cena en la copa de los árboles

Tipo de comida: fusión y costarricense.

Calificación: 5/5 (659 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢91.496 - ¢134.553.

Calificación Best of de best en TripAdvisor.

4. The Green Restaurant

Tipo de comida: internacional, saludable, costarricense y fusión.

Calificación: 4,5/5 (633 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢3.767 - ¢10.764.

5. Choco Café

Tipo de comida: Café, fusión, saludable y costarricense.

Calificación: 4,5/5 (886 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢1.076 - ¢7.535.

6. Stella’s Monteverde

Tipo de comida: internacional, costarricense, saludable y café.

Calificación: 4,5/5 (1.032 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢2.691 - ¢10.764.

7. Restaurante Celajes at Hotel Belmar

Tipo de comida: costarricense, saludable.

Calificación: 4,5/5 (322 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢4.306 - ¢11.841.

8. Orchid Coffee Shop

Tipo de comida: internacional, saludable, costarricense y café.

Calificación: 4,5/5 (1.273 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢1.076 - ¢5.382.

9. Raulito’s Pollo

Tipo de comida: latina, rápida, centroamericana, costarricense y asador.

Calificación: 4,5/5 (246 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: no disponible.

10. El Jardin at Monteverde Lodge & Gardens

Tipo de comida: latina, costarricense, internacional, contemporánea.

Calificación: 4,5/5 (389 opiniones).

Rango de precios, según TripAdvisor: ¢4.844 - ¢15.070.

La metodología Copiado!

TripAdvisor pondera las calificaciones generales de cada restaurante con la cantidad de reseñas y su calidad para determinar su lista de mejor evaluados; así como el otorgamiento de su insignia Travellers’ Choice.

Por eso, existen otras opciones que también cuentan con calificaciones altas pero que no están dentro de las listas principales.

El algoritmo de TripAdvisor asigna la calificación a cada restaurante con base en dos criterios principales: uno es el Índice de Popularidad, que compara las empresas en función de su reconocimiento; así como por el factor Bubble Rating, que es una medida absoluta que toma en cuenta la calidad, la cantidad y la antigüedad de las valoraciones que realizan los clientes individuales.