Décadas antes de que los brillantes shows de Netflix y Amazon comenzaran a atraer a los fanáticos de Hollywood a la pantalla pequeña, la red de cable HBO ayudó a inventar televisión premium. Ahora el hogar de "The Sopranos", "The Wire" y "Game of Thrones" está luchando para ponerse al día con sus nuevos rivales en línea, lanzando su propia plataforma de transmisión multimillonaria: HBO Max el 27 de mayo de 2020. (Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)