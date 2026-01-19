Ineke Geesink asciende desde la gerencia de Microsoft Costa Rica y asume puesto a nivel latinoamericano

La costarricense Ineke Geesink fue nombrada Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe de Microsoft.

La ejecutiva mantendrá su sede de operación en el país y será sustituida por Jairo Londoño como nuevo Gerente de País para Costa Rica.

Geesink, quien es colaboradora de El Financiero con una columna mensual sobre tecnología, concluye más de siete años liderando la operación local, periodo en el que la compañía creció hasta cerca de 1.800 colaboradores, consolidándose hoy como la sede más grande de la región Latinoamericana.

Asimismo, incorporó nuevas unidades de negocio, diversificando su portafolio de puestos de trabajo y fortaleciendo su alcance operativo.

Asumirá un rol estratégico a nivel continental en la Dirección de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe, desde donde continuará impulsando la transformación digital y la adopción de IA en toda la región.

Ineke Gessink desarrolló su carrera en Microsoft en Costa Rica por más de dos décadas, buena parte de las cuales desempeñó roles de liderazgo (JOHN DURAN)

Este nuevo cargo la posiciona en la vanguardia de la innovación, liderando la estrategia de Microsoft en uno de los ámbitos más relevantes para el crecimiento futuro de la compañía.

Ambos nombramientos ocurren en un momento en el cual la empresa impulsa con fuerza las soluciones y plataformas basadas en inteligencia artificial.

Microsoft señaló a principios de este 2026 que la IA pasará de ser una herramienta a convertirse en socia estratégica, potenciando equipos pequeños para lograr grandes resultados, con seguridad integrada y apoyándose en los agentes de IA.

Los avances en IA permitirán aplicaciones más evolucionadas en salud (apoyará diagnósticos y planificación de tratamientos), ciencia (para generar hipótesis y control de experimentos, acelerando descubrimientos) y favorecerá la optimización de recursos computacionales y energéticos.

Asimismo, estará en la base del desarrollo de software y en la futura computación cuántica híbrida, donde la combinación de IA y tecnología cuántica permitirá simulaciones más precisas en materiales y fármacos.

Carrera extensa

Geesink desarrolló su carrera en Microsoft en Costa Rica por más de dos décadas, buena parte de las cuales desempeñó roles de liderazgo.

Por ejemplo, fue gerente de negocios, mercadeo y operaciones por un año. En agosto de 2011, asumió la posición de líder del grupo de negocios de Windows para el área de mercadeo de producto, cargo que ejerció hasta julio de 2016.

Luego, de 2016 a 2018, fue líder de mercadeo y operaciones en la región. En julio de 2018, asumió la Gerencia País de Microsoft Costa Rica, puesto que ejerce hasta hoy. Fue la primera mujer en asumir la Gerencia General de la operación de Microsoft en Costa Rica. También se desempeña como líder en el segmento de pequeñas y medianas empresas de Centroamérica y el Caribe.

Como parte de sus actividades, Geesink ha participado en las juntas directivas de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham) y de YoEmprendedor en Costa Rica.

Dentro de Microsoft, la ejecutiva promovió la diversidad y la inclusión. Fue designada líder del capítulo de Women Chapter, Diversity and Inclusion para Centro América, Caribe y Sur América de Microsoft entre 2015 y 2017. Lideró también la iniciativa Women@Microsoft Costa Rica de 2017 a 2018. El eje principal de estas iniciativas es que de la equidad de género y de la diversidad de pensamiento resultan ventajas competitivas para los negocios.

Su fuerte liderazgo y sus habilidades de influencia se complementan con un enfoque consistente en el pensamiento estratégico, la orientación a los resultados, el impacto real de la tecnología en la vida de las personas, la pasión por el aprendizaje, y el trabajo basado en la colaboración de equipos.

Cargo local, con mira regional

Jairo Londoño es el nuevo Gerente de País para Costa Rica, como agregado a su función actual de Director de Ventas de Soluciones de Productividad e Inteligencia Artificial para Centroamérica, Caribe y México, donde impulsa la adopción de soluciones de inteligencia artificial en organizaciones de toda la región.

Jairo Londoño, Gerente de País para Costa Rica de Microsoft, tiene más de seis años en la compañía, con experiencia en liderazgo de equipos multiculturales, gestión de clientes corporativos y desarrollo de estrategias de crecimiento. (Microsoft/Microsoft)

Desde julio de 2022, ocupó el cargo de Director de Ventas para Cuentas Corporativas en Centroamérica y el Caribe, liderando estrategias para maximizar renovaciones, acelerar la modernización digital y ampliar la presencia de Microsoft en múltiples mercados.

Con más de seis años en la compañía, su experiencia en liderazgo de equipos multiculturales, gestión de clientes corporativos y desarrollo de estrategias de crecimiento lo posicionan como un referente clave para la evolución de Microsoft en Costa Rica.