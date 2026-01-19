Negocios

Ineke Geesink asciende desde la gerencia de Microsoft Costa Rica y asume puesto a nivel latinoamericano

La ejecutiva mantendrá su sede de operación en el país y será sustituida por Jairo Londoño como nuevo Gerente de País para Costa Rica

Por Carlos Cordero Pérez

La costarricense Ineke Geesink fue nombrada Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe de Microsoft.








Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

