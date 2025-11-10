Negocios

La visita de un tipo de turista cayó en un 50% en Costa Rica; vea cuál es y el impacto económico

En 2022 Costa Rica aprobó un reglamento para atraer a este tipo de turista. Sin embargo, los números han decaído

Por Mathew Chaves

En 2023, Costa Rica alcanzó su punto más alto en la atracción de nómadas digitales, aprobando 317 visas bajo la Ley para atraer Trabajadores y Prestadores Remotos de Servicios de Carácter Internacional (N.° 10.008).








