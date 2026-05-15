Las áreas técnicas que comenzaron a mover las contrataciones de multinacionales en Costa Rica

Las empresas multinacionales comenzaron a reorganizar las áreas técnicas que priorizan para contratar personal en Costa Rica.

Los cambios aparecen en un nuevo estudio de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), divulgado el 14 de mayo.

La medición analiza los perfiles técnicos más solicitados en los sectores de servicios corporativos y tecnologías digitales, ciencias de la vida y manufactura.

Los resultados muestran variaciones respecto a mediciones anteriores y evidencian cambios en las necesidades operativas de las compañías instaladas en el país.

Entre las áreas que comenzaron a ganar posiciones aparecen mantenimiento industrial, software, análisis de datos, inteligencia artificial (IA) y operación tecnológica.

Cinde indicó que las empresas buscan combinar capacidades operativas con conocimientos digitales y manejo de plataformas tecnológicas.

En el sector de servicios corporativos y tecnologías digitales, la demanda se concentra en áreas administrativas, financieras y tecnológicas.

Desarrollo de software y análisis de datos aparecen entre las áreas técnicas con mayor demanda. ( - /Freepik)

Las posiciones de la lista son las siguientes:

Ejecutivo comercial y servicio al cliente. Contabilidad y finanzas. Administración de empresas. Informática en desarrollo de software. Informática de redes y computadoras. Análisis de datos. Inteligencia artificial. Configuración y administración de servicios en la nube. Turismo. Administración, logística y distribución.

La presencia simultánea de áreas administrativas y tecnológicas muestra que las multinacionales están integrando procesos digitales dentro de departamentos operativos y financieros.

La incorporación de análisis de datos, IA y servicios en la nube dentro de las primeras posiciones también refleja cambios en las operaciones de soporte y atención corporativa.

En ciencias de la vida, la demanda técnica se concentra en producción industrial, mantenimiento y precisión operativa.

El top 10 de técnicos para este sector se compone de:

Gestión de la producción. Mecánica de precisión. Mantenimiento industrial. Electrónica industrial. Electromecánica. Metrología. Contabilidad y finanzas. Mecánica general. Electricidad. Tecnologías de la información.

La composición del ranking evidencia que las operaciones de ciencias de la vida requieren perfiles vinculados con control técnico, calibración y continuidad operativa.

La aparición de metrología dentro de las primeras posiciones coincide con procesos industriales que demandan mediciones exactas y cumplimiento regulatorio.

Las especialidades técnicas relacionadas con electrónica, electromecánica y mantenimiento también aparecen entre las más solicitadas debido al uso constante de equipos automatizados dentro de plantas de producción.

El sector manufactura mantiene una demanda concentrada en áreas técnicas relacionadas con producción, electricidad y mantenimiento industrial.

Electrónica industrial lidera la demanda técnica del sector manufactura. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Para esta industria, las áreas de mayor demanda son:

Electrónica industrial. Gestión de la producción. Mantenimiento industrial. Mecánica general. Electromecánica. Electricidad. Informática en desarrollo de software. Administración, logística y distribución. Contabilidad y finanzas. Tecnologías de la información.

La incorporación de informática en desarrollo de software dentro de un ranking dominado por áreas industriales muestra que las operaciones manufactureras comenzaron a integrar procesos digitales en producción y mantenimiento.

El estudio también refleja que las multinacionales requieren técnicos capaces de combinar conocimientos mecánicos con herramientas informáticas y sistemas automatizados.

Además de los perfiles técnicos, la investigación identifica habilidades que se repiten en los tres sectores analizados.

La comunicación, el trabajo en equipo y la adaptabilidad aparecen entre las capacidades más solicitadas por las multinacionales.

Cinde concluye que las operaciones internacionales requieren personal técnico especializado, pero también perfiles capaces de adaptarse a cambios tecnológicos y procesos de automatización.