Negocios

Las áreas técnicas que comenzaron a mover las contrataciones de multinacionales en Costa Rica

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Por Mathew Chaves

Las empresas multinacionales comenzaron a reorganizar las áreas técnicas que priorizan para contratar personal en Costa Rica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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