Si las empresas vinculadas al sector turístico (hoteles, restaurantes, transporte, tours, souvenirs, parques nacionales, etc.), implementan una política de reducción de márgenes de ganancia, todos los consumidores se verán beneficiados, y con ellos, habrá una mayor derrama económica regional y sectorial. Todo lo anterior asociado a una política severa de respeto a protocolos. Recordemos que si una empresa no cumple con ellos, y los clientes lo notan, no regresarán. Esta es una oportunidad para rehacer el consumo a nivel regional. Quienes más se beneficiarán son las pymes turísticas.