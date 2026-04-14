Marca española Bimba y Lola confirma fecha de apertura y expansión en Costa Rica; vea los detalles

La firma española Bimba y Lola continúa sigue su plan de presencia internacional con la apertura de una nueva tienda en Panamá, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Terminal 1, uno de los principales hubs de conexión aérea de las Américas. El local, que abre este 16 de abril, será el previo a la llegada de la marca a Costa Rica, que fue anunciada en diciembre pasado.

Según información oficial, la apertura en Costa Rica está prevista para inicios de junio próximo, en el centro comercial Multiplaza Escazú, como parte de la estrategia de Bimba y Lola para conquistar el mercado centroamericano. Además del inicio de sus operaciones en suelo nacional, esta marca tiene planes de expansión para los próximos años.

En relación con este proceso de expansión, Alan Alter, gerente general de Grupo A, empresa responsable de la operación de la marca en la región, comentó a EF que la idea es consolidar la operación de Bimba y Lola durante 2026 y para el año entrante se contempla la llegada de la marca a Multiplaza Curridabat, para cubrir así los mercados el este y oeste de la capital en el corto plazo.

“Adicionalmente, se proyecta continuar con la expansión regional de la marca hacia un nuevo país, fortaleciendo su crecimiento en Centroamérica”, destacó Alter.

Anuncio de la apertura de Bimba y Lola en Costa Rica (Cortesía). (Cortesía /Cortesía Bimba y Lola)

Expansión de Grupo A en Costa Rica

Previo al arribo de Bimba & Lola al país, Grupo A tiene previsto para este mes de abril la apertura de la tienda RubLab, un concepto especializado en categorías deportivas como atletismo, caminatas o senderismo. Según el gerente, la tienda está enfocada en asesoría técnica y experiencia especializada para el consumidor, con Brooks como marca principal, complementada por otras como Skechers y Reebok.

RunLab abre a finales de abril en Multiplaza Escazú y forma parte de la estrategia de diversificación del grupo hacia formatos más especializados, con proyecciones de expansión en ubicaciones estratégicas.

Este es el local de Bimba y Lola en Panamá, en el aeropuerto (Cortesia/Cortesía)

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