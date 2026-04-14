Negocios

Marca española Bimba y Lola confirma fecha de apertura y expansión en Costa Rica; vea los detalles

Antes de llegar a nuestro país, la marca abrirá un local en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá

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Por Brandon Flores

La firma española Bimba y Lola continúa sigue su plan de presencia internacional con la apertura de una nueva tienda en Panamá, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Terminal 1, uno de los principales hubs de conexión aérea de las Américas. El local, que abre este 16 de abril, será el previo a la llegada de la marca a Costa Rica, que fue anunciada en diciembre pasado.








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Bimba y LolaApertura
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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