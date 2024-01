Más de 300 productos de CBD se venden en Costa Rica y el mercado crece con más licencias y empresas importadoras

El catálogo de productos a base de cannabis en Costa Rica no para de crecer, así como también aumentan las licencias otorgadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y las empresas que importan productos que contienen el compuesto no psicoactivo cannabidiol (CBD).

Además, ya se han entregado las primeras licencias para la producción de cannabis psicoactivo con el compuesto tetrahidrocannabinol (THC).

Los costarricenses pueden acceder a productos de diversos orígenes y pronto a artículos con producción local, aunque algunos actores hacen un llamado a los consumidores a educarse y verificar lo que consumen.

Más licencias y productos

Desde la aprobación en Costa Rica de la Ley del Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial (10.113) el 1.° de marzo de 2022 y la firma de los reglamentos de cáñamo industrial y de cannabis para uso medicinal y terapéutico seis meses después, la cantidad de licencias de cannabis se mantiene en crecimiento.

La empresa Ingenio Taboga S.A. recibió en noviembre del 2022 la primera autorización de cáñamo para la importación de material reproductivo, el cultivo y actividades conexas. El sitio web del MAG muestra que el número de títulos ha crecido a 19, con presencia en todas las provincias.

Dieciséis de estas licencias corresponden a cáñamo y otras tres tienen que ver con cannabis psicoactivo. Además, una de las licencias de cáñamo está a nombre de la Universidad Nacional (UNA), lo que la convierte en el primer ente público en recibir una autorización de ese tipo.

EF intentó contactar a las tres empresas de cannabis psicoactivo, así como a la UNA, para conocer los detalles de sus proyectos, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Al igual que las licencias, la cantidad de productos de CBD disponibles en el mercado interno presenta una tendencia al alza. Entre 2019 y 2020 se aprobaron solo 11 registros, número que se multiplicó 20 para 2022, según recoge el estudio El desarrollo científico, tecnológico y de mercado del cannabidiol, publicado en noviembre por la Universidad de Costa Rica (UCR).

La categoría de alimentos es la más numerosa. Entre los productos se encuentran bebidas, chocolates, cervezas, gomitas, caramelos, untables como miel y mantequilla de maní, reposterías como galletas y brownies, aceites consumibles y cápsulas.

También hay 65 productos cosméticos de CBD en el mercado local. Por ejemplo, geles, cremas, sueros faciales, aceites untables, espumas limpiadoras, bálsamos y labiales.

En el caso de materias primas y químicos, estos se basan en el CBD concentrado para su uso en la industria.

Estados Unidos es el principal origen de los productos importados, aunque también se comercializan artículos de países como España, Países Bajos o Reino Unido.

El estudio de la UCR evaluó también los precios del catálogo de productos con CBD.

Entre los ¢1.000 y ¢10.000 se venden principalmente productos del sector alimenticio, como por ejemplo bebidas y gomitas.

El costo sube a hasta ¢30.000 para productos más diversos, como vapeadores, cápsulas y diferentes tipos de aceites, con distintos miligramos.

Otros aceites y cápsulas de más concentración pueden llegar hasta los ¢50.000.

Por último, en el rango mayor de precio de hasta ¢80.000 se encuentran aceites con una concentración más alta de CBD, en presentaciones de 3.000 mg a 9.000 mg. Las gomitas para dormir son el único alimento que se encuentra en esta franja, con un precio de ¢76.000.

Entorno local

El pastel del CBD en Costa Rica se reparte entre fabricantes de origen extranjero, cuyos productos son traídos por empresas importadoras, y las empresas locales licenciatarias que están en diversas fases de desarrollo de sus proyectos.

Entre los fabricantes extranjeros predominan las compañías estadounidenses. CBD Industries LLC, que produce la marca cbdMD, es la que tiene más presencia en el país, con 49 productos a la venta en el territorio nacional.

En el caso de Taboga, la empresa está importando la marca de aceites Virtú y aún no tiene producción local con su plantación de cáñamo.

“Estamos en el proceso de desarrollo de variedades para la extracción de aceites así como de fibra. Para fin de año esperamos estar listos para facilitar semilla a pequeños productores de la zona”, comentó Andrés Araya, gerente de Sostenibilidad de Taboga.

Los aceites de CBD son uno de los productos de esta industria más comunes y populares en el mercado. (Shutterstock)

Por otra parte, las opciones para los consumidores se amplían con nuevas empresas que apuestan a Costa Rica como mercado. Ese es el caso de Propper Canna, originaria de Colorado, EE. UU., que debutará en Costa Rica en los primeros meses de este año. En diciembre la empresa obtuvo el registro de sus productos por parte del Ministerio de Salud.

Propper Canna tiene como premisa la fabricación de productos premium y orgánicos. La empresa introducirá, en una primera fase, dos tipos de aceites de 450 y 900 mg de CBD. Luego traerá un aceite para dormir, gomitas veganas, productos para mascotas y polvo de CBD para uso industrial. Además, la empresa no descarta establecer manufactura en Costa Rica.

El representante local, Luigi Jiménez, aboga por la existencia de un “mercado sano” y por la educación de la población acerca de CBD, un tema todavía nuevo para la mayoría de los consumidores.

“Lo importante es que la audiencia sepa qué está consumiendo, cuáles son los mejores productos y cómo se pueden beneficiar sin sentir que están tomando algo que no les hace efecto, algo que pasa cuando los productos son de mala calidad”, comentó.

El Ministerio de Salud ha alertado en ocasiones anteriores sobre la comercialización de productos con CBD de distintas marcas que carecen de registro sanitario y que se vende, principalmente, por medio de redes sociales. A través del portal Regístrelo, los usuarios pueden verificar los productos con CBD registrados en el país.

Al CBD se le han atribuido efectos analgésicos, antiinflamatorios, neuro protectores, antiepilépticos y antioxidantes, con aplicaciones pueden ir desde medicina deportiva hasta medicina paliativa.

No obstante, el estudio de la UCR sostiene que la información existente sobre los efectos del CBD en humanos es “controversial” y que los estudios clínicos son pocos e inconsistentes. Sin embargo, la institución aclara que, como el CBD no es un medicamento autorizado y se comercializa como suplemento dietético, sus efectos no tienen por qué estar probados.

Mercado millonario

El boom del CBD en Costa Rica es una réplica más de lo que ya aconteció en otro sitios que abrieron el mercado. Colorado, Europa y Canadá son ejemplos de ello.

El mercado mundial de CBD alcanzó los $11.000 millones en 2022, lo que representa el 28% del mercado total de cannabis. Solo en EE. UU., el mercado es de más de $2.000 millones y se estima alcanzar los $20.000 millones en 2025.

“Es una industria en crecimiento a nivel mundial y no parece que vaya a tener una pausa”, mencionó Jiménez.

El cáñamo y la marihuana pertenecen al género de planta cannabis, pero su diferencia está en la concentración del compuesto psicoactivo.

El cáñamo es cultivado en aproximadamente 40 países, pero Canadá, Corea del Sur, Francia y China son los más grandes productores. En el caso de América Latina, los países más avanzados en el cultivo son Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile y Colombia, según datos recopilados por el informe de la UCR.

El CBD es un componente extraído de la planta de cáñamo. La marihuana y el cáñamo están emparentadas biológicamente, pero su distinción está en la concentración de THC. Por su baja concentración de THC el cáñamo no es psicoactivo, a diferencia de la marihuana.