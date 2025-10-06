McDonald’s inaugura en Heredia su quinto restaurante con energía solar en Costa Rica; vea dónde está

Arcos Dorados, franquicia que opera McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe, inauguró su restaurante número 79 en Costa Rica.

El local abre en San Joaquín de Flores, Heredia. Esta se convierte en la tercera apertura del año de la compañía en el país.

La inversión genera 35 empleos directos en la zona. Del total, el 43% de los colaboradores contratados son jóvenes menores de 24 años, según la compañía.

El 31% de los empleados inicia su primer empleo formal.

No obstante, también el restaurante brinda oportunidades a personas de mayor edad, como lo demuestra la incorporación de Miguel Bogantes, de 55 años, en el área de Control de Limpieza Profunda.

“En McDonald’s creemos en generar oportunidades para todos y en estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, mencionó la gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica, Marianela Ureña, según el comunicado de la empresa.

El nuevo restaurante McDonald’s en San Joaquín de Flores tiene capacidad para 63 comensales. (McDonald's/Cortesía)

El restaurante tiene capacidad para 63 comensales.

El local cuenta con servicio AutoMac, McDelivery, kioscos digitales de autoservicio, PlayPlace y McCafé. Además dispone de estacionamiento para vehículos, motos y bicicletas.

El restaurante integra 62 paneles solares como parte de su infraestructura. Esta es la quinta ubicación de McDonald’s en Costa Rica que opera con energía solar.

El local incorpora aires acondicionados de alta eficiencia e iluminación LED de bajo consumo. También cuenta con un sistema de recuperación de agua de condensación para riego y limpieza de parqueos.

“San Joaquín de Flores es un ejemplo de cómo llevamos este concepto de cercanía y accesibilidad a la práctica: todo está tan bien conectado en la zona, que ahora también McDonald’s queda más cerca”, indicó Ureña en el comunicado.

El restaurante está ubicado 50 metros al este del Servicentro San Joaquín.

McDonald’s inauguró en este año restaurantes en Santa Ana – Ruta 27 y Grecia. Las tres aperturas del año representan la creación de 106 empleos en las comunidades donde opera la cadena.

El local incluye kioscos digitales de autoservicio y área McCafé. (Cortesía/Interamericana de Comunicación)

Arcos Dorados opera más de 2.400 restaurantes en América Latina y el Caribe y emplea más de 100.000 personas en la región.

La actividad de inauguración oficial se realizará el sábado 18 de octubre a partir de las 11:00 a.m. La jornada incluirá juegos de turno, realidad virtual, zanqueros, pintacaritas y cuentacuentos. La agrupación nacional La Kuarta se presentará a las 6:15 p.m.

McDonald’s anunció que como parte del “Programa Buen Vecino”, realizará una donación al Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de San Joaquín.

La donación incluye material didáctico, deportivo y libros de la colección “Yo Puedo” de la Cajita Feliz.

Por otra parte, estudiantes de la Escuela Estados Unidos de América participarán en la pintura de un mural sobre iniciativas sostenibles del restaurante. El artista nacional José Fernández impartirá una charla sobre teoría del color y guiará el proceso creativo.

