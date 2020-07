Y es que ser estrictos con el protocolo no es algo negociable. Que se genere un caso positivo de la enfermedad dentro del negocio, sería lapidario, no solo para la empresa, sino para el sector en general. Según Bolaños sería una vuelta atrás muy fuerte, un lujo que no se pueden dar en este momento. “No podemos cometer ningún error, porque nos podría costar muy caro”, detalló.