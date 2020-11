“Ahora bien, en temas de horarios y protocolos sanitarios uno esperaría que, hacia lo interno de los sectores, haya más convergencia que divergencia en temas de protocolos y horarios, sin olvidar que hay complementariedades entre diferentes sectores. Por ejemplo, si puedo ir al cine pero no puedo comerme una pizza, tomarme una cerveza o comerme un helado, entonces pueda que no me sea tan atractivo salir. La agenda consensuada es el éxito”, afirmó Gallegos.