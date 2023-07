Pareja costarricense abrió un restaurante en 29 días en Madrid y ya es el #1 en TripAdvisor, ¿cómo lo hicieron?

Madrid, España. Arturo García es el CEO de la compañía DNAMIC, una firma que comenzó a operar en el 2014 y que se dedica a la automatización y la tecnología creativa. Él logró que en un año esta empresa llegara a facturar $1 millón anuales.

García desde un inicio tuvo una visión internacional para su firma, razón por la cual comenzó a exportar servicio a Estados Unidos (EE. UU.) y en 2017 logró que ya tuviera presencia en ese país norteamericano, y en el 2022 logró entrar al mercado mexicano.

Sin embargo, él quería encontrar otros nichos y Europa comenzó a resonar en su mente. España sería su primer destino.

“Mi esposa, Lucrecia Alvarado, y yo vinimos a desarrollar negocio para DNAMIC, pero nos dimos cuenta que el mercado europeo opera a un ritmo muy diferente. Mientras la empresa crecía en Estados Unidos, nosotros nos dedicamos a conocer este mercado”, relató García.

Fueron dos años de investigación y de realizar conexiones, pero se encontraron con la barrera de los tiempos y que el software no se mueve forma tan acelerada como sí pasa en EE.UU.

El cambio de rumbo fue cuando los costarricenses conocieron a Henrique Andrade (administrador de empresas) y Marta Benjamin (chef), quienes tienen amplia experiencia en el mundo de los restaurantes.

“Nos hicimos muy buenos amigos y cuando nos dimos cuenta comenzamos a hablar de negocios, y les propuse que experimentáramos algo en conjunto y así fue como nació JungleKing - Food Monarchy”, afirmó.

La planeación de este restaurante comenzó el 15 de febrero de este año. El 1 de marzo formalizaron contrato del local y en cuestión de 29 días se encargaron de hacer las remodelaciones, contratar el personal, elaborar el menú, equipar la cocina, afinar las campañas de mercadeo y abrir las puertas del negocio.

Al hacer la búsqueda de JungleKing en TripAdvisor se puede observar que están en la primera posición de entre los mejores restaurantes de Madrid y en Instagram ya cuentan con más de 8.300 seguidores.

Lucrecia Alvarado (izquierda), Arturo García, Henrique Andrade y Marta Benjamin (derecha) son los fundadores del restaurante JungleKing en Madrid, España. Foto: Cortesía Arturo García. (Nelson Martinez)

¿Cómo lo lograron? Copiado!

“Nosotros literalmente trajimos la metodología Agile, que se usa en software, al mundo de los restaurantes y sacamos un producto mínimo de valor, es decir, hicimos un buen plan, identificamos qué es lo que nos generaría en un mes o menos un producto que pudiéramos sacar al mercado y que le gustara a la gente”, precisó.

El siguiente paso fue identificar cuáles eran las dependencias de terceros para atacarlas de primero, como establecer lazos con proveedores y compras de equipo; y luego las dependencias propias, es decir, lo que estaba en su control. En esta parte fueron mucho más ágiles.

Los cuatro socios confiaron en que una propuesta concreta y sencilla de sacar al mercado pudiera generar ese gancho para crecer de forma acelerada. Así que abrieron JungleKing, con un menú en el que solo ofrecían opciones de brunch en un horario de 8 a.m. a 12 medianoche.

Ellos descubrieron que las personas podían llegar a las 11 p.m. a su restaurante y pedían brunch sin ningún problema. Con este menú estuvieron dos meses hasta que lograron ampliarlo con opciones de almuerzo y cena.

Arturo relata que actualmente el restaurante es muy diferente a lo que fue en su inicio, porque desde que abrieron no han dejado de hacerle modificaciones para robustecerlo.

Otro factor en el que se enfocaron fue en la propuesta gastronómica y en una decoración que es muy distinta a los otros restaurantes que se encuentran a sus alrededores.

JungleKing está ubicado cerca de la emblemática Plaza Mayor en Madrid, y al entrar en este establecimiento se percibe una sensación tropical y fresca. El techo está decorado con plantas y en sus paredes mariposas, con un concepto selvático y un menú basado en gastronomía brasileña y portuguesa, debido a que los otros dos socios de los costarricenses son oriundos de esos países.

En su carta ofrecen, además de los brunch con los que nació el local, tapiocas, francesinha, arroz a la portuguesa, crepas, snacks y también incorporaron tapas españolas para tomar en cuenta al público local y a los extranjeros que están en busca de comida madrileña.

La decoración del inmueble ya va por poco más del 60% de lo que ellos tienen proyectado, pero aún así es un establecimiento que ha recibido muy buenas opiniones por sus clientes y que llama la atención.

“Esto no es un restaurante, es una empresa de tecnología que sirve comida. Lo que tenemos como servicio ni siquiera es comida, lo que le vendemos a la gente es una experiencia, la comida es un medio para que esto suceda”. — Arturo García, cofundador de JungleKing - Food Monarchy.

El restaurante JungleKing está ubicado en Madrid, España, en las cercanías de la popular Plaza Mayor. Foto: Cortesía Arturo García.

La vitrina del mundo digital Copiado!

Una efectiva campaña de mercadeo retribuye de forma generosa a un negocio y en JungleKing saben la relevancia de tener redes sociales activas, bien tratadas y lo que pesa tener buenas valoraciones en sitios tan populares como TripAdivsor.

El restaurante se ha convertido en un centro donde las personas llegan a celebrar sus cumpleaños y hasta despedidas de solteras, así que aprovechan estos momentos para colocar pancartas especiales hacer de este evento una actividad especial. Los clientes se motivan y suben a redes sociales ese contenido que causa que otras personas se interesen en ese establecimiento.

García recomendó el libro One Million Followers: How I Built a Massive Social Following in 30 Days del autor Brendan Kane. El emprendedor le comentó a EF que tomó como inspiración este libro para aplicar técnicas efectivas de mercadeo digital y que le ayudó a aumentar su presencia de marca en una ciudad que cuenta con más de 10.000 restaurantes.

“Los restaurantes normalmente se mantienen con tecnología muy análoga, entonces ha sido un cambio y un descubrimiento trabajar con Henrique y Marta que están acostumbrados a manejarse con restaurantes, ahora a colaborar con nosotros y traer lo mejor que ellos saben y aportar lo mejor que Lucrecia y yo sabemos, eso nos ha permitido crecer tan rápido”, señaló.

Con respecto a las reseñas en TripAdvisor, Lucrecia y Arturo comentaron que para ellos lo más importante es el buen trato al cliente, y aunque suene trillado, es una filosofía que no todos los comercios aplican. En el caso de JungleKing, gracias a esas reseñas tan positivas es que lograron tener una buena posición en Internet y que los coloca actualmente como el mejor restaurante en esta plataforma en Madrid.

Los costarricenses quieren abrir unos 20 restaurantes más bajo la marca de JungleKing y luego convertirlo en franquicia. Para España tienen previsto unos tres más y después de esto llegar a otros países.

García dijo que como sucede en tecnología, el momento para expandir esta marca será cuando logren automatizar y sistematizar todos sus procesos para que luego sea más fácil de replicar el modelo, una receta que aplican otras grandes cadenas de comida y que les da resultado.