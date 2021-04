“Otro error frecuente es no llevar un registro adecuado de las vacaciones, sobre todo los patronos, cuando es su obligación según el artículo 161 dejar constancia escrita a petición de patronos o de trabajadores. Tratándose de empresas privadas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia firmada directamente por el interesado o de cualquier otra manera no logra demostrar el disfrute por parte de los trabajadores”, advirtió.