No obstante, como lo estableció la Comisión de Unificación de Criterios del Ministerio de Trabajo, en documento Implicaciones laborales ante la llega del nuevo coronavirus y posibles soluciones, se ha aceptado en la jurisprudencia que aquellas empresas que acostumbran cerrar en fechas tales como Semana Santa y fin de año, puedan otorgar las vacaciones a todos sus empleados, aun cuando haya algunos trabajadores que no hayan cumplido las cincuenta semanas efectivas, en cuyo caso se trataría de un adelanto de vacaciones que requeriría de la aceptación de los trabajadores, dejando claro que el empleador no podría, en caso que la relación termine antes de las cincuenta semanas, cobrarle al trabajador esas vacaciones adelantadas, ya que han sido otorgadas de buena fe y en beneficio de la misma empresa.