¿Por qué su marca debería estar en TikTok? Le damos una guía de cómo hacerlo

TikTok es la red social de mayor crecimiento entre el 2019 y 2022 en Costa Rica, y no solo eso, sino también se convirtió en el mejor aliado para diferentes públicos que buscan dónde comer, dónde salir e inclusive qué hacer.

Esta plataforma alcanzó la tercera posición en mayor cantidad de usuarios activos este año. El promedio mensual pasó de 478.932 en el 2019 a 1.776.598 en el 2022.

¿Su marca ya está allí?

Los negocios tienen que entender que esta red social no es solo para la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), ya que su crecimiento en otros rangos de edades fue notable en los últimos tres años, según lo demostró el más reciente estudio Red 506 elaborado por la agencia CAC Porter Novelli para EF.

Red 506: Uso de TikTok crece avasalladoramente en Costa Rica

En cuestión de cinco años, la aplicación, que alguna vez se etiquetó como una plataforma meramente de entretenimiento en donde la moda era grabar videos de baile, hoy se convirtió en uno de los gigantes con mayor potencial en Internet.

El sitio web de TikTok fue visitado el año pasado con más frecuencia que Google. Ninguna aplicación ha crecido más rápido de los 1.000 millones de usuarios, según reportes de las empresas analistas de comportamientos en Internet, Cloudflare, Data.ai y Sensor Tower.

Los cambios de hábitos en los usuarios muestran cómo existe una necesidad por parte de las marcas en comenzar a migrar a otros espacios. Facebook comenzó a perder relevancia y ahora se muestra un nuevo reto: ¿cómo se crea una estrategia digital eficiente y que no se sienta invasiva en una red social que nació para divertir?

¿Es TikTok para todas las marcas? Copiado!

El apetito por estar en redes sociales incrementó en los últimos tres años, ya que los usuarios activos de redes sociales en el país incrementaron, pues se pasó de 3,5 millones en 2019 a 4,2 millones en 2022.

Según Red 506, las tres redes sociales con más cantidad de usuarios activos para este año son:

WhatsApp.

Instagram.

TikTok.

Con el crecimiento de TikTok surge la pregunta de ¿mi marca debería de estar allí?

La respuesta sencilla es: “si no se está haciendo una buena estrategia en otras redes como Instagram o Facebook, entonces no se vaya a TikTok”, recomendó Óscar Solano, vicepresidente creativo digital de CAC Porter Novelli.

Si se trata de enumerar los pasos necesarios para crear una estrategia efectiva, Solano destacó:

Entender muy bien a la audiencia. Las marcas deben comprender que el público está mucho más repartido, no solo hay jóvenes en esta plataforma. El contenido es lo más importante. Una interrogante para hacerse es ¿cómo se debe curar el contenido que se va a usar en la estrategia? Las herramientas que se pueden usar son la sección de preguntas y respuestas, el link en la bio y los hashtags. Tener claro el objetivo. Las empresas deben preguntarse qué quieren lograr con TikTok y con base en esto entender las temáticas que se van a desarrollar, los formatos del contenido y que estén acorde con lo que se consume en esta plataforma. La periodicidad. Al iniciar en TikTok, es fundamental que las marcas conozcan que al menos el primer trimestre debe ser intenso en la creación de contenido.

“Para que podamos alimentar el algoritmo de TikTok de curación de contenido, al inicio hay que ser muy agresivos. Sobre todo porque no tenemos pauta hoy en día ni para capturar audiencia, ni para generar branding ni tráfico, a no ser de que se use pauta en otras plataformas para llevarlos a TikTok”, explicó Solano.

Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Las marcas deben entender que esta red social no es para hacer anuncios, sino que se trata de hacer contenido que se filtre en los algoritmos de los usuarios de manera orgánica.

Por ejemplo, la influencia cultural de TikTok provocó algunos efectos dominó. Los videos virales de personas que publican sus libros favoritos, con el hashtag #BookTok (que tiene 78.000 millones de visitas), ayudaron a que el 2021 fuera uno de los mejores años de ventas de la historia de la industria editorial, según reportó el medio estadounidense The Washington Post.

Los libros de la autora Colleen Hoover, la mayor estrella de BookTok, vendió más copias este año que la Biblia, según datos de NPD BookScan , que rastrea las ventas en 16.000 tiendas en Estados Unidos.

Otro punto a tomar en consideración es que por la naturaleza de la plataforma, no se puede apostar a que TikTok va a generar conversión porque no hay trazabilidad. Básicamente debe ser un canal más que conecte con las personas y que esté curado con el mismo cuidado que se hace en las otras redes sociales.

El algoritmo “Para ti”, como lo llama TikTok, construye gradualmente los perfiles de los gustos de los usuarios a partir de cómo se comportan. TikTok observa y aprende, aprovechando las tendencias y los deseos de las personas, por esta razón es importante que las marcas logren adentrarse en esas preferencias que existen en esta comunidad.

Ver a alguien usar TikTok parecería desde afuera que está deslizando videos sin sentido, pero está lejos de ser así. Este sistema de recompensa es la columna vertebral de la aplicación y convierte a la red en un lugar de entretenimiento que no tiene fin. Cada deslizamiento podría traer algo mejor, pero los usuarios no saben cuándo lo obtendrán, por lo que siguen pasando los videos. Es lo suficientemente satisfactorio para seguir gastando minutos dentro de la plataforma, pero al mismo tiempo no satisface del todo, porque produce esa necesidad de no querer detenerse.

El gran reto para los anunciantes es ser creativos y con contenido que realmente enganche para que sus videos sean parte de esta bola de nieve que hace que los usuarios no quieran salirse de allí.

No se trata solo de pautar como se hace en Facebook, Instagram, Google o Twitter, sino en definir muy bien el formato del contenido.

TikTok puede ser bueno siempre y cuando sea parte de una omnicanalidad de la marca, es decir que todos los puntos de contacto estén curados y tengan sentido dentro de una estrategia que tiene claramente identificado el objetivo.