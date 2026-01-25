Negocios

Por qué su próximo vehículo tendrá menos computadoras, pero más inteligentes

La industria automotriz vive una transformación radical en sus sistemas electrónicos que redefinirá cómo funcionan los vehículos durante la próxima década

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El mercado global de software y electrónica automotriz alcanzará los $519.000 millones en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual de 4,5%, según proyecciones de McKinsey & Company. Esta expansión contrasta dramáticamente con el mercado automotriz general, que solo crecerá aproximadamente 1% anual durante el mismo periodo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
vehículostecnologíacomputaciónADASasistencia
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.