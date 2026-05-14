Negocios

Pulso legal por la venta de Fifco a Heineken: ¿Qué se sabe de la demanda contra Coprocom y qué efectos podría tener en la operación?

Le explicamos los detalles de la demanda presentada sobre este caso y sus implicaciones en una de las transacciones más importantes en la historia reciente del país

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Por Brandon Flores

La histórica transacción entre la empresa costarricense Florida Ice and Farm Company (Fifco) y la neerlandesa Heineken —la mayor operación empresarial en la historia reciente del país— enfrenta su primer desafío. El Tribunal Contencioso Administrativo analiza una demanda presentada contra el ente que aprobó la transacción que se cerró en 2025 —y se ratificó en enero de 2026— por $3.250 millones.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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