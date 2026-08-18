Negocios

¿Qué ha pasado las últimas semanas con las empresas de zonas franca en Costa Rica y sus trabajadores? Un resumen para entender la situación

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Por Redacción EF

En las últimas semanas, las zonas francas pasaron de ser el “motor infalible” del empleo formal en Costa Rica a un sector que envía señales claras de enfriamiento, con despidos en multinacionales emblemáticas y menor crecimiento de la producción.








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Redacción EF

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