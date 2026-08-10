Economía y Política

Despidos en multinacionales sacuden a Costa Rica: historias de familias que creían tener empleo estable

Tres personas que trabajaron en firmas de servicios en zona franca nos cuentan cómo se viven los cambios laborales.

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Por Carlos Cordero Pérez

El pasado lunes 6 de julio a las 8:30 a.m., al iniciar su jornada laboral en Microsoft Costa Rica, Angelo Benavides vio una invitación para una reunión en Teams, la plataforma de esa firma para videoconferencias. No incluía detalles y la agenda estaba vacía.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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