Negocios

¿Qué pasaría si no se concreta el negocio entre Fifco y Heineken? Vea las multas que se ejecutarían por incumplimiento

La empresa costarricense distribuyó un folleto informativo a sus accionistas donde se detalla cuáles serían las consecuencias en caso de que no prospere el acuerdo de venta. El primer paso para que el negocio avance es que se apruebe en la próxima asamblea de accionistas

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La histórica transacción de $3.250 millones entre Fifco y Heineken por el manejo de las marcas de bebidas, alimentos y retail, viene blindada con estrictas cláusulas contractuales que definen no sólo las condiciones del cierre del acuerdo, sino también las multas que ambas partes deberían pagar en caso de incumplimiento. La información se desprende de un folleto informativo que la empresa costarricense distribuyó al público general en su sitio web.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Fifco HeinekenFifcoHeinekenventafideicomisoindemnizacionesnegocio
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.