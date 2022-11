¿Rival sencillo?: Dos jugadores de Japón superan, ellos solos, el valor de mercado de toda ‘la Sele’

Casi cualquier persona que guste del fútbol podría considerar a Japón como el rival menos complicado que enfrentará la Selección Nacional de Costa Rica en Qatar 2022, tomando en cuenta la tradición futbolística de España y Alemania. Sin embargo, dicha afirmación puede resultar engañosa si se revisa el valor de mercado de los 26 jugadores japoneses convocados para el Mundial y se compara con el de los 26 ticos.

Costa Rica jugará este 27 de noviembre Ahmad bin Ali, a las 4:00 a.m. (hora local), contra los nipones: una selección que no cuenta con mayores hitos futbolísticos en mundiales, pero que actualmente tiene a jugadores altamente cotizados en el mercado.

Estos son los 50 jugadores con un valor de mercado más bajo en Qatar 2022, ¿cuántos son de Costa Rica?

Solo dos de ellos –el defensa Takehiro Tomiyasu, del Arsenal inglés ($26 millones), o el mediocampista Daichi Kamada, del Eintracht alemán ($31,2 millones)– superan, por sí solos, el valor de mercado de todos los jugadores de Costa Rica en su conjunto ($19,5 millones).

En total, el valor de mercado de todo el equipo japonés es de $160,8 millones. Es decir, unas ocho veces más que el de los ticos, para poner la diferencia en contexto.

¿Es Japón el rival más sencillo para la Sele’ en Qatar 2022? No, mejor decir que es el menos grande de entre los gigantes que enfrentará Costa Rica en un mundial en el que España ya le propinó siete goles en su debut.

Experiencia internacional

La diferencia entre los valores de mercado ticos y japoneses constan en el sitio especializado Transfermarkt.com. Para esta comparación se usaron los datos hasta el 15 de noviembre pasado, a días del arranque del mundial.

Transfermarkt.com tasa a los jugadores a partir de criterios como su edad, la situación actual que enfrentan en sus clubes, su rendimiento más reciente en las competencias que disputan y muchos otros factores adicionales como la predisposición que tienen a lesionarse, el interés que despiertan en el mercado, la experiencia que llevan encima o el valor de sus transferencias pasadas de las que fueron partícipes.

Estos son los jugadores con valor de mercado más alto de Qatar 2022: ¿hay alguno de Costa Rica?

El equipo de Japón tiene una edad promedio similar a la de Costa Rica; sin embargo, sus jugadores cuentan con una mayor exposición internacional. Entre los japoneses, solo seis futbolistas juegan en la liga local; mientras que en los ticos son hasta 16 los que se mantienen en su tierra.

Aparte ejemplos como los antes mencionados de Tomiyasu o Kamada, Japón tiene en sus filas a jugadores que actualmente se desempeñan en equipos de renombre como Ko Itakura, en el Borussia Mönchengladbach; Maya Yoshida, en el Schalke 04; Hiroki Ito y Wataru Endo, en el Stuttgart; Ritsu Doan, en el Friburgo; Takuma Asano, en el Bochum; Takefusa Kubo, en la Real Sociedad; y Kaoru Mitoma, en el Brghton; entre otros.

El jugador mejor colocado de Costa Rica, en cambio, es Keylor Navas. El portero se encuentra en el Paris Saint Germain francés, pero no es titular y, con sus 35 años, se acerca cada vez más a su retiro, lo cual merma su valoración general.

Los menos caros

Japón y Costa Rica, con sus valores conjuntos de $160,8 millones y $19,5 millones, son las dos selecciones “más baratas” del Grupo E en el Mundial de Qatar,

España y Alemania superan seis veces el valor de los japoneses; mientras que en el caso de los ticos la relación sube hasta 47 veces.

No obstante, las diferencias de valor entre jugadores no implica certeza alguna a nivel futbolístico. Los partidos de fútbol no siempre los ganan aquellos equipos con jugadores mejor colocados en el mercado y ya lo demostraron países como Arabia Saudita o el propio Japón.

Arabia le ganó a Argentina y los nipones también le propinaron una derrota a Alemania en sus debuts de Qatar 2022. Los jugadores árabes tenían un valor de mercado 25 menor que el de los argentinos; mientras que los japoneses seis veces que el de los alemanes; y aún así ambos ganaron por idénticos marcadores de 1-2, tras empezar perdiendo sus respectivos partidos.

Los números de mercado suelen traducirse en goles, pero no siempre.