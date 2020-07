“Al estar constantemente conectados, muchas veces caemos en resolver lo urgente y no lo importante, por lo que al final del día podemos tener la sensación de haber hecho muchas cosas, pero no haber logrado nada. Es decir invertimos nuestro tiempo y nuestra energía en cosas que no agregan valor y no reservamos espacio para aquellas cosas realmente importantes. Esto puede generarnos frustración y desmotivación”, detalló Brenes.