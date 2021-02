5. Grado de incidencia de nuevos puestos que usted pueda cubrir:

¿Observa posiciones nuevas que precisamente requieren sus habilidades y que no sabía que existían o sus habilidades no permiten encajar en ningún puesto de su interés? Esto le alertará de la existencia de nuevas rutas de carrera o sobre desviaciones de la suya. Muchas personas solo se fijan en el nombre de un puesto y no lo ven en detalle, podría ser precisamente una ruta alterna en la cual puedan fortalecerse.