Tome previsiones: CNFL programa cortes eléctricos en Curridabat, Desamparados y otros sectores de la capital; revise el cronograma completo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ha anunciado una serie de suspensiones eléctricas que afectarán de manera considerable a varias comunidades del sur y este de la capital a partir del martes 2 de setiembre.

Los distritos de Tirrases, en Curridabat, y diversas localidades de Desamparados serán los más impactados con múltiples y extensos cortes programados a lo largo de la semana.

Solo en Tirrases, las interrupciones programadas suman más de 1.400 abonados afectados en distintos días. Los trabajos, que incluyen mantenimiento, proyectos de conversión y extensión de líneas, también impactarán sectores de Montes de Oca, Belén, La Unión y una zona de Pinares, en Curridabat.

LEA MÁS: Jasec anuncia cortes eléctricos en Cartago: vea fechas, horarios y zonas

Se recomienda a los residentes y comercios de las áreas detalladas tomar las previsiones necesarias. A continuación, el cronograma de los trabajos:

Martes 2 de Setiembre:

San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Tirrases (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Conversión de tensión.

Conversión de tensión.

Sector Afectado: Desde el Salón Comunal de Tirrases, 900 metros al este sobre Calle Mercedes hasta el Comercial Pamela. Incluye sitios de referencia como Palí y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Desde el Salón Comunal de Tirrases, 900 metros al este sobre Calle Mercedes hasta el Comercial Pamela. Incluye sitios de referencia como Palí y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Clientes Afectados: 531.

531. San José (Cantón), Desamparados (Distrito), Los Guidos (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Relocalización de postería.

Relocalización de postería.

Sector Afectado: 500 metros al este y 600 metros al sur de Maxi Pali, afectando principalmente residencias.

500 metros al este y 600 metros al sur de Maxi Pali, afectando principalmente residencias.

Clientes Afectados: 505.

Miércoles 3 de Setiembre:

San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Tirrases (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Extensión de Líneas.

Extensión de Líneas.

Sector Afectado: Del Súper Tirrases, 700 metros hacia el este sobre Calle Mercedes hasta el plantel de Telecable. Incluye la Escuela Centroamérica y el Residencial El Tirra.

Del Súper Tirrases, 700 metros hacia el este sobre Calle Mercedes hasta el plantel de Telecable. Incluye la Escuela Centroamérica y el Residencial El Tirra.

Clientes Afectados: 667.

667. San José (Cantón), Desamparados (Distrito), San Juan De Dios (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Relocalización de postería.

Relocalización de postería.

Sector Afectado: Alrededores del abastecedor San Martin, afectando Calle Bella Vista.

Alrededores del abastecedor San Martin, afectando Calle Bella Vista.

Clientes Afectados: 275.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ha anunciado una serie de suspensiones eléctricas que afectarán de manera considerable a varias comunidades del sur y este de la capital a partir de mañana martes. (Jeffrey Zamora R)

Jueves 4 de Setiembre:

San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Traslado de acometidas.

Traslado de acometidas.

Sector Afectado: Del comercio Cartuchos Costarricenses, 560 metros al este sobre Avenida 8. Entre los sitios de referencia se encuentra la Embajada de Panamá .

Del comercio Cartuchos Costarricenses, 560 metros al este sobre Avenida 8. Entre los sitios de referencia se encuentra la .

Clientes Afectados: 205.

205. Cartago (Provincia), La Unión (Cantón), Dulce Nombre (Distrito) (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 3:00 PM.

De 8:00 AM a 3:00 PM.

Motivo: Relocalización de postería.

Relocalización de postería.

Sector Afectado: La Urbanización El Tirra.

La Urbanización El Tirra.

Clientes Afectados: 147.

147. Heredia (Provincia), Belén (Cantón), San Antonio (Distrito) (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 3:30 PM.

De 8:00 AM a 3:30 PM.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: Barrio San Isidro, 200 metros al oeste del Lubricentro Belén.

Barrio San Isidro, 200 metros al oeste del Lubricentro Belén.

Servicios Afectados: 74.

Viernes 5 de Setiembre:

San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Tirrases (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Traslado de acometidas.

Traslado de acometidas.

Sector Afectado: Al norte del Salón de Belleza Judith, sobre Calle 113, incluyendo cuadrantes de la Urbanización 15 de agosto.

Al norte del Salón de Belleza Judith, sobre Calle 113, incluyendo cuadrantes de la Urbanización 15 de agosto.

Clientes Afectados: 204.

204. San José (Cantón), Desamparados (Distrito), Gravilias (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 3:30 PM.

De 7:30 AM a 3:30 PM.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: Frente al costado norte del Polideportivo de El Porvenir.

Frente al costado norte del Polideportivo de El Porvenir.

Servicios Afectados: 76.

76. San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Pinares (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 12:00 PM (Mediodía).

De 7:30 AM a 12:00 PM (Mediodía).

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: Alrededores de la Bomba La Galera. Afecta Oficentro Curridabat 1 y 2, y los condominios Jardín Pinares, Nogales y Torre Pinares.

Alrededores de la Bomba La Galera. Afecta Oficentro Curridabat 1 y 2, y los condominios Jardín Pinares, Nogales y Torre Pinares.

Servicios Afectados: 8.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.

LEA MÁS: Su casa llega a Maps: Google actualizó el ‘Street view’ de Costa Rica

---

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.