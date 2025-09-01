Tome previsiones: CNFL programa cortes eléctricos en Curridabat, Desamparados y otros sectores de la capital; revise el cronograma completo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ha anunciado una serie de suspensiones eléctricas que afectarán de manera considerable a varias comunidades del sur y este de la capital a partir del martes 2 de setiembre.
Los distritos de Tirrases, en Curridabat, y diversas localidades de Desamparados serán los más impactados con múltiples y extensos cortes programados a lo largo de la semana.
Solo en Tirrases, las interrupciones programadas suman más de 1.400 abonados afectados en distintos días. Los trabajos, que incluyen mantenimiento, proyectos de conversión y extensión de líneas, también impactarán sectores de Montes de Oca, Belén, La Unión y una zona de Pinares, en Curridabat.
Se recomienda a los residentes y comercios de las áreas detalladas tomar las previsiones necesarias. A continuación, el cronograma de los trabajos:
Martes 2 de Setiembre:
- San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Tirrases (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.
- Motivo: Conversión de tensión.
- Sector Afectado: Desde el Salón Comunal de Tirrases, 900 metros al este sobre Calle Mercedes hasta el Comercial Pamela. Incluye sitios de referencia como Palí y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
- Clientes Afectados: 531.
- San José (Cantón), Desamparados (Distrito), Los Guidos (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.
- Motivo: Relocalización de postería.
- Sector Afectado: 500 metros al este y 600 metros al sur de Maxi Pali, afectando principalmente residencias.
- Clientes Afectados: 505.
Miércoles 3 de Setiembre:
- San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Tirrases (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.
- Motivo: Extensión de Líneas.
- Sector Afectado: Del Súper Tirrases, 700 metros hacia el este sobre Calle Mercedes hasta el plantel de Telecable. Incluye la Escuela Centroamérica y el Residencial El Tirra.
- Clientes Afectados: 667.
- San José (Cantón), Desamparados (Distrito), San Juan De Dios (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.
- Motivo: Relocalización de postería.
- Sector Afectado: Alrededores del abastecedor San Martin, afectando Calle Bella Vista.
- Clientes Afectados: 275.
Jueves 4 de Setiembre:
- San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.
- Motivo: Traslado de acometidas.
- Sector Afectado: Del comercio Cartuchos Costarricenses, 560 metros al este sobre Avenida 8. Entre los sitios de referencia se encuentra la Embajada de Panamá.
- Clientes Afectados: 205.
- Cartago (Provincia), La Unión (Cantón), Dulce Nombre (Distrito) (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 3:00 PM.
- Motivo: Relocalización de postería.
- Sector Afectado: La Urbanización El Tirra.
- Clientes Afectados: 147.
- Heredia (Provincia), Belén (Cantón), San Antonio (Distrito) (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 3:30 PM.
- Motivo: Mantenimiento Preventivo.
- Sector Afectado: Barrio San Isidro, 200 metros al oeste del Lubricentro Belén.
- Servicios Afectados: 74.
Viernes 5 de Setiembre:
- San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Tirrases (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.
- Motivo: Traslado de acometidas.
- Sector Afectado: Al norte del Salón de Belleza Judith, sobre Calle 113, incluyendo cuadrantes de la Urbanización 15 de agosto.
- Clientes Afectados: 204.
- San José (Cantón), Desamparados (Distrito), Gravilias (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 3:30 PM.
- Motivo: Mantenimiento Preventivo.
- Sector Afectado: Frente al costado norte del Polideportivo de El Porvenir.
- Servicios Afectados: 76.
- San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Pinares (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 12:00 PM (Mediodía).
- Motivo: Mantenimiento Preventivo.
- Sector Afectado: Alrededores de la Bomba La Galera. Afecta Oficentro Curridabat 1 y 2, y los condominios Jardín Pinares, Nogales y Torre Pinares.
- Servicios Afectados: 8.
La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.
