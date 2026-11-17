La empresa Vela LatAm realizó la adquisición de la firma Gestión en Tecnología e Información (GTI), especializada en servicios de facturación electrónica y métodos de pago, por un monto que mantiene en reserva. Pero su presencia en Costa Rica podría ampliarse.

Los altos ejecutivos prometen mejoras, ven potencial para expandir los servicios y exploran otras adquisiciones de firmas informáticas en Costa Rica como parte del proceso de expansión en la región.

Vela LatAm es la división para América Latina de Vela Software, que a su vez es una filial del grupo canadiense Constellation Software.

“GTI es nuestra puerta de entrada en Costa Rica”, dijo Paulo Martins, CEO de Vela LatAm, en una conversación con El Financiero en la que también participaron Fernando Liberato, gerente de portafolio de Vela LatAm, y Alejandro Montalvo, fundador y presidente de GTI.

"Tenemos en nuestra base de datos muchas compañías de software que nos interesan", afirmó Paulo Martins, CEO de Vela LatAM. (Vela LatAM/Vela LatAM)

¿Qué es Vela LatAm?

“Vela LatAm es el brazo operacional de Constellation, la empresa más grande del mundo en adquisición de empresas de software”, explicó Liberato. “Somos responsables de hacer la adquisición y mantener la compañía a perpetuidad. No cambiamos el nombre ni la cultura ni nada de la compañía adquirida. Sólo hacemos la adquisición y fortalecemos la empresa con nuestro conocimiento”.

En la actualidad, Constellation tiene unas 1.500 empresas en todo el mundo y continuamente realiza adquisiciones. Vela LatAm está integrada por 28 firmas en la región latinoamericana con soluciones informáticas para diferentes sectores, como hospitales y servicios de salud, abogados y notarios, contadores, movilidad y ahora facturación.

¿Qué tipo de empresas interesan?

A Vela LatAm le interesan empresas con excelente salud financiera, de negocios y de gerencia. Evalúa una amplia variedad de variables de la operación.

El principal criterio es que la compañía informática tenga un mercado importante, ingresos recurrentes, sostenibilidad, potencial de crecimiento y rentabilidad. Interesan firmas que permitan a Constellation y a Vela LatAm incursionar en una industria en particular.

La mayoría de las compañías del portafolio trabajan con clientes empresariales y algunas con clientes institucionales y pequeñas empresas o profesionales independientes, como GTI.

¿Cuál es el proceso?

Martins y Liberato recalcaron que adquieren firmas con la misión de sostenerlas y hacerlas crecer, sin cambio de marca ni de cultura, compartiendo sus buenas prácticas (en particular en el área financiera).

“No hay un playbook (guía estructurada o manual operativo) de lo que toda compañía o todos los departamentos deben hacer”, indicó Martins. “Excepto en finanzas, pues estamos en la bolsa de valores de Canadá, por lo que debemos tener cierta gobernanza”.

Los únicos cambios implementados en GTI tienen que ver con la forma en que se contabilizan los ingresos, los egresos y el presupuesto. Asimismo, afectan a los indicadores, que son estándar para todas las compañías de Constellation.

“No puedes mandar los estados financieros estilo GTI y que las otras compañías envíen los suyos a su estilo”, indicó Montalvo.

¿Hay inyección de capital?

Aparte del monto de adquisición (que es confidencial), ni Constellation ni Vela LatAm aportan capital a la firma adquirida, pues la nueva operación debe ser autosostenible.

“Esa no es la idea”, dijo Liberato. “No adquirimos una compañía para inyectar capital. Excepto si hay alguna iniciativa interesante que lo requiera”.

Para identificar nuevas compañías, Constellation y Vela LatAm cuentan con una base de datos de firmas de software de todo el mundo que en algún momento puede interesarles.

Alejandro Montalvo, fundador y presidente de GTI, y Fernando Liberato, gerente de portafolio de Vela LatAm, aseguraron que la cultura, equipo y marca de GTI, entre otras, se mantendrán y prometieron que los cambios en los servicios serán para introducir mejoras. (Vela LatAM/Vela LatAM)

¿Cómo surgió el proceso de adquisición de GTI?

Desde hace cinco años, Montalvo y su equipo empezaron a analizar el proceso de sucesión en GTI para asegurar su fortalecimiento y continuidad futura.

Con los asesores se establecieron las medidas correctivas, la documentación y las políticas a seguir. Una auditoría interna también enumeraba los cumplimientos.

La trayectoria de GTI y las modificaciones introducidas prepararon a la firma costarricense. En algún momento, la firma tuvo sobre la mesa cuatro ofertas de adquisición.

Montalvo y su equipo se inclinaron por Vela LatAm y Constellation después de investigar sus anteriores adquisiciones para confirmar si introducían cambios radicales en las organizaciones compradas, en la cultura, en el ambiente laboral (la firma tiene 140 colaboradores en Costa Rica y República Dominicana) y a nivel de los clientes (150.000 suscriptores de sus servicios de facturación y medios de pago).

Hace un año se establecieron contactos con Vela LatAm y a principios de 2026 se firmó el acuerdo para iniciar el due diligence, el proceso de investigación, auditoría y análisis de GTI. También se realizó un estudio de mercado y de evaluación de clientes.

“Fue duro, realmente duro”, confiesa Montalvo. “El estándar de Constellation es muy exigente. En algún momento, sabían más de GTI que yo”.

Ese análisis se realizó siguiendo estándares internacionales con ejecutivos de Constellation y Vela LatAm provenientes de Australia, Brasil, Argentina, Chile, México, Inglaterra y Canadá.

Tras el análisis de GTI, se concretó la negociación para la adquisición, el acuerdo final y la integración.

“Todo lo que prometieron estaba ahí; tampoco se encontraron pulgas en GTI”, agregó Montalvo. “No tuvimos mayores inconvenientes. Tres meses después del cierre de la adquisición, estamos logrando el objetivo que se quería: introducir tecnologías, productos y alianzas, sin cambios sustanciales”.

¿Hay interés en otras informáticas de Costa Rica?

“GTI es nuestra puerta de entrada en Costa Rica”, afirmó Martins. “Este es un tema que para nosotros es confidencial. Pero sí, tenemos en nuestra base de datos muchas compañías de software que nos interesan. Estamos hablando con algunas”.

¿Cuáles cambios verán los clientes en los servicios de GTI?

Al igual que con la planilla, la cultura y la organización, se mantendrán la marca y los estándares de calidad de los servicios. Pero sí habrá novedades.

Las nuevas facilidades, servicios o tecnologías (como la inteligencia artificial) se introducirán de forma ordenada y estructurada, garantizando la seguridad, privacidad e integridad de la información de los clientes.

“Manejamos información importante de nuestros clientes y no podemos arriesgarla”, recalcó Montalvo. “La idea es fortalecer nuestros servicios”.

Entre los cambios inmediatos, se ofrecerá un portal —como el que introdujo GTI en República Dominicana— para que los contadores gestionen su cartera de clientes y puedan visualizar su facturación.

“Habrá cambios, pero para mejorar”, aseguró Martins.