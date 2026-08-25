10 claves para humanizar la IA

Hoy, la pregunta relevante sobre la transformación digital es: ¿cómo rediseñaremos el trabajo para que las personas puedan generar mayor valor junto con ella? Aquí resumo 10 análisis claves, publicados entre 2025 y 2026, que pueden ayudar para unirse rápidamente a este conversación.

1. Anthropic. Su investigación demuestra que existe una enorme diferencia entre el alcance teórico de la IA y su utilización real. Aunque muchas ocupaciones son técnicamente automatizables, la adopción eficaz continúa siendo limitada. El estudio no encuentra una destrucción masiva del empleo, sino cambios graduales en la contratación y en la composición de determinadas profesiones.

2. Edelman Trust Barometer. La confianza en la IA disminuye conforme aumenta el sentimiento de incertidumbre e inconformidad social. Muchos trabajadores sospechan que las empresas no están comunicando con transparencia el verdadero impacto de la IA sobre el empleo. En ese contexto, los empleadores emergen como una de las pocas instancias capaces de reconstruir confianza.

3. Forbes. Vivimos una paradoja inédita: nunca habíamos contado con tantos datos para dirigir organizaciones y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil inspirar a las personas. En la era de la IA, la capacidad de los líderes para construir narrativas que otorguen propósito a sus colaboradores se convierte en una ventaja competitiva tan importante como cualquier innovación tecnológica.

4. Harvard Business Review. Introduce el concepto de workslop: grandes volúmenes de contenido generado por IA aparentan calidad, pero obligan a invertir tiempo corrigiendo errores, verificando información y rehaciendo tareas. Otra paradojas una herramienta diseñada para la productividad genera trabajo improductivo, por la ausencia de criterios de calidad, supervisión y responsabilidad.

5. Gartner. Destaca tendencias como despidos anticipados basados en expectativas exageradas sobre la IA, el deterioro de la salud mental, el fraude impulsado por herramientas generativas durante los procesos de reclutamiento y la aparición de los llamados “dobles digitales” (cantantes, actores). La gestión de personas deberá anticipar riesgos éticos, psicológicos y culturales.

6. PwC. Los colaboradores que encuentran propósito en lo que hacen muestran niveles muy superiores de motivación, mientras que el agotamiento, el aburrimiento y la frustración reducen significativamente su compromiso. Hay que rediseñar experiencias laborales dotándolas de significado, que muevan a las personas a percibir crecimiento, seguridad psicológica y oportunidades reales para reinventarse.

7. Gallup. América Latina registra uno de los mayores niveles de bienestar y optimismo laboral del mundo. Aquí yace la gran oportunidad: aprovechar ese optimismo para impulsar procesos de transformación tecnológica sin perder de vista el componente humano. La IA puede acelerar procesos, pero solo los equipos comprometidos convierten esa eficiencia en resultados sostenibles.

8. Mercer. La función de gestión humana corre el riesgo de perder relevancia estratégica si continúa enfocándose únicamente en procesos administrativos mientras la alta dirección discute IA, crecimiento y transformación. Es imperativo alinear las expectativas de ejecutivos, colaboradores e inversionistas alrededor de una visión compartida donde la tecnología fortalezca, y no sustituya, el potencial humano.

(Gemini/Generada con IA)

9. Deloitte. El aprendizaje dejará de ser un evento aislado para convertirse en una experiencia integrada dentro del flujo cotidiano del trabajo. La IA permitirá ofrecer retroalimentación personalizada, acompañamiento en cada contexto de trabajo y procesos de aprendizaje adaptados a cada individuo en tiempo real. Esto implica abandonar los modelos tradicionales de capacitación.

10. Josh Bersin. La transformación más profunda de todas: el nuevo rol del liderazgo. El verdadero valor de los directivos consistirá en coordinar la colaboración entre personas y sistemas inteligentes. El denominado supermanager diseña ecosistemas donde la tecnología amplifica las capacidades de los equipos, fortalece la confianza y libera tiempo para actividades de mayor valor agregado.

En conjunto, estos diez análisis coinciden en una clave estratégica: comprender que el futuro del trabajo continúa siendo, esencialmente, un proyecto profundamente humano.

Si desea profundizar en estos análisis, aquí puede encontrar las fuentes: