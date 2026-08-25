Opinión

10 claves para humanizar la IA

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Por Roy Campos Retana
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Hoy, la pregunta relevante sobre la transformación digital es: ¿cómo rediseñaremos el trabajo para que las personas puedan generar mayor valor junto con ella? Aquí resumo 10 análisis claves, publicados entre 2025 y 2026, que pueden ayudar para unirse rápidamente a este conversación.








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Roy Campos

Roy Campos Retana

Roy es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Es asesor en procesos de capacitación corporativa, para áreas como negociación, ética, trabajo en equipo, estrategia e innovación. Es profesor de la Escuela de Negocios de la UCR y autor del libro "Integridad 24/7: ¿cómo liderar siempre?”.

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