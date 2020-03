Podemos tener diferencias, pero todos coincidimos en el papel vital de la institucionalidad pública en este momento, con la CCSS por estandarte. ¿Qué habría pasado si no hacemos la tarea y continuáramos con el debilitamiento de la CCSS, el desmantelamiento del ICE, el abandono de la inversión pública en agua, la postergación de la reforma fiscal? ¿Qué habría pasado si tuviéramos una economía con alta inflación y volatilidad en tipo de cambio y tasas de interés? ¿Con qué estaríamos protegiendo los derechos humanos de familias y sectores si no se hubiera contenido el déficit que habría alcanzado un 8,9% de no haber actuado?