Con tecnología no sacrificamos la privacidad

Por Walter Montes

Desde el 2022 se mantiene una disputa entre la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), ya que la junta directiva de esta última pidió que la Superintendencia le traslade los datos de crédito de más de un millón de personas físicas y jurídicas, con su número de cédula.








