Opinión

De la experimentación al impacto: la nueva frontera de la IA empresarial con contexto y confianza

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Por Ineke Geesink

En un entorno donde la inteligencia artificial (IA) evoluciona sin parar, las organizaciones ya no buscan más experimentación, sino resultados que se traduzcan en eficiencia, productividad y rentabilidad. Para lograrlo la clave va más allá de la tecnología, es más bien una suma de la inteligencia y confiabilidad la que define el camino hacia una nueva generación de “empresas frontera”, aquellas que logran integrar capacidades humanas y la IA para transformar la manera en que operan, compiten y crean valor.








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