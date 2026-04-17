De la experimentación al impacto: la nueva frontera de la IA empresarial con contexto y confianza

En un entorno donde la inteligencia artificial (IA) evoluciona sin parar, las organizaciones ya no buscan más experimentación, sino resultados que se traduzcan en eficiencia, productividad y rentabilidad. Para lograrlo la clave va más allá de la tecnología, es más bien una suma de la inteligencia y confiabilidad la que define el camino hacia una nueva generación de “empresas frontera”, aquellas que logran integrar capacidades humanas y la IA para transformar la manera en que operan, compiten y crean valor.

Como líderes, uno de los aspectos más importantes en esta ruta de desarrollo es asegurar que las organizaciones nunca pierdan de vista su esencia: quiénes son y qué las hace verdaderamente diferentes.

Ineke Geesink (JOHN DURAN)

Su ventaja competitiva más sostenible —como lo concebimos en Microsoft— radica en su capacidad de aprovechar su propio “Work IQ” o coeficiente intelectual de trabajo. Este representa la capa de inteligencia que permite a los agentes comprender cómo se trabaja dentro de la organización, con quién se colabora y sobre qué conocimiento se construye valor cada día. Al adoptar este enfoque, las empresas no solo amplifican la inteligencia individual a partir de la colectiva, sino que también habilitan que el conocimiento fluya de manera transversal a todos los niveles y roles. Todo esto, sin diluir aquello que define su identidad única, y convirtiendo su forma de trabajar en una verdadera ventaja estratégica en la era de la IA.

Crear por crear, sin contexto, carece de valor estratégico. Si bien los modelos pueden generar borradores o presentaciones con gran velocidad, no comprenden la cultura organizacional ni la forma única en que cada compañía contribuye a su industria o a la sociedad. La verdadera diferenciación emerge cuando estas capacidades se integran con el conocimiento, la experiencia y las aspiraciones de las personas. Es en esa convergencia —entre tecnología e inteligencia humana— donde las organizaciones transforman la productividad en impacto, y la automatización en ventaja competitiva sostenible.

Actualmente, estamos entrando en una nueva fase de la IA marcada por la proliferación de agentes capaces de ejecutar tareas complejas y coordinar flujos de trabajo completos. Estas capacidades permiten capturar, escalar y aplicar el conocimiento colectivo en tiempo real, integrándolo directamente en los procesos. IDC prevé 1.300 millones de agentes en circulación para 2028, y destaca que un número creciente de compañías líderes ya está incorporando estas capacidades.

Sin embargo, el verdadero valor no reside en la cantidad de agentes que una organización despliega, sino en qué tan profundamente están conectados con su contexto, su cultura y sus dinámicas de trabajo. Es esta integración la que marca la transición hacia una empresa frontera. Y es la inteligencia humana la que habilita esa conexión: el criterio de las personas permite activar el conocimiento organizacional y potenciar la capacidad operativa de los agentes para desbloquear nuevas formas de productividad y valor.

Con esto en mente, el desafío para las organizaciones es hacer uso de estas tecnologías estratégicamente a partir de su propio conocimiento. Potenciar el “Work IQ” es lo que permite construir una verdadera sinergia entre capacidades humanas y tecnológicas.

Las organizaciones no necesitan más herramientas, sino las correctas: aquellas que les permitan aprovechar su propio conocimiento de forma responsable, confiable y a escala. Esa es la verdadera frontera de la transformación: una IA que multiplica el talento sin borrar la humanidad que, al final, es lo que define y hace única a cada organización.

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Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe de Microsoft.