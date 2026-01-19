Opinión

Debilitamiento de la credibilidad del Banco Central

Por El Financiero

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) lleva más de seis años buscando su brújula sin éxito. En los 74 meses transcurridos entre noviembre de 2019 y la actualidad, la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor se ha ubicado únicamente en cinco ocasiones dentro del rango meta definido por el propio ente emisor. Incluso en esos episodios, la inflación solo transitó brevemente por el rango objetivo: primero cuando se aceleraba hacia niveles superiores luego de la pandemia, y luego cuando descendía rumbo a la deflación en la que el país está sumido desde agosto de 2022.








