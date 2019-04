Dice el punto d de dicho artículo: “La actividad de contratación que, por su naturaleza, las circunstancias concurrentes o su escasa cuantía, no se pueda o no convenga someterla a concurso público sea porque solo hay un único proveedor, por razones especiales de seguridad, urgencia apremiante u otras igualmente calificadas, de acuerdo con el reglamento de esta ley.” Los sobreprecios a los que se ha comprado, han sido recientemente denunciados por el diputado Pablo Heriberto Abarca. Este uso abusivo del artículo 2 de Contratación Administrativa, fue alertado desde hace años y en repetidas ocasiones por parte de la Cámara de Comercio, Camtic y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. El tiempo pasa y a pesar de la crisis fiscal, seguimos malgastando recursos públicos y afectando la empresa privada, al no permitirle competir en todos los negocios con el estado.