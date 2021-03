No se cuestiona que se haya recurrido a la figura de la concesión, pues esta era la única vía realista para lograr el objetivo de mejorar su competitividad, no solo por las evidentes limitaciones que Japdeva ha demostrado por décadas en el ejercicio de sus funciones, sino también porque el país no contaba —ni cuenta— con los recursos económicos que es necesario invertir para el desarrollo de este megapuerto y su administración bajo estándares internacionales. Tras los primeros años, se han logrado avances importantes: un incremento de la capacidad portuaria en un 30%; la reducción de los tiempos de espera en la atención de los buques a un tercio de lo que existía antes; la posibilidad de recibir barcos de 8.000 TEUS, comparado con el máximo anterior de 2.500 TEUS o menos; y la operación de un puerto con una alta productividad, una de las mayores de América Latina, incluso mejor que la de algunos de Europa y Estados Unidos, según asegura Harmutz Goeritz, Director General de la empresa.