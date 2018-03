Sin embargo, ¿por qué estas iniciativas no se llevan a la realidad? Lamentablemente, los planes presentados en campaña electoral son una lista de buenos deseos. Se parecen más a una “carta al Niño”. No son proyectos para su ejecución. En general, son “ideas” que no tienen estudios previos y no tienen análisis de viabilidad técnica, financiera e institucional.