Opinión

Editorial: Premios EF 2025 reconocen a los ticos que ayudan a construir el futuro

EscucharEscuchar
Por El Financiero

En un entorno global definido por la incertidumbre, donde los titulares suelen estar dominados por la volatilidad de los mercados, los retos geopolíticos y las complejidades internas de nuestra economía, resulta no solo refrescante, sino necesario, detenerse a observar a quienes deciden ignorar el ruido para concentrarse en la ejecución.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Premios EF 2025

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.