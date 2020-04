En la Asamblea Legislativa algunos diputados propusieron un proyecto de ley para suspender en forma total el pago de las deudas por cuatro meses. La pretensión original era beneficiar incluso a las personas y empresas que no han resultado afectadas por la crisis. Esta pretensión era totalmente insensata, porque no es justo beneficiar a todos por parejo y porque no es posible realizarlo.