10. En una democracia las decisiones deben tomarse en el Parlamento. No compartimos la propuesta de algunos para sacar (y de paso secuestrar) la discusión de los temas fiscales y llevarlos a una mesa constituida por los grupos de presión bajo la excusa de ser representantes de la sociedad civil. Con esto no estamos diciendo que no se deban escuchar las diversas posiciones en torno a la solución de los temas fiscales. No estamos proponiendo la inflexibilidad, ni la ausencia de negociación. Los grupos de presión o grupos organizados deben tener acceso a las diferentes instancias legislativas para exponer sus puntos de vista en forma transparente y posteriormente los diputados electos por los ciudadanos deben tomar las decisiones.