El costo de decir no: la forma más cara de ahorrar

El ministro de Hacienda considera que algunos han planteado que el país puede arreglárselas sin acudir al mercado internacional. Pero con una carga tributaria que se ha debilitado por decisiones legislativas y otras razones se pregunta: ¿es realista pensar en autofinanciamiento?

Por Rudolf Lücke Bolaños

Si algo ha demostrado la historia económica reciente de Costa Rica es que cuando el financiamiento se posterga o se bloquea por razones políticas, las consecuencias no tardan en llegar… y casi nunca llegan solas. Negarse a autorizar la emisión de Eurobonos para 2025 y 2026 sería, en buen español, como apagar el motor del barco en plena tormenta y confiar en que las olas no nos volteen.








